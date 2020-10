Viñales leidt de dans voor Yamaha op vrijdag van Aragon GP

Nadat de ochtendsessie nog uitgesteld moest worden, kon de tweede vrije training met redelijke temperaturen wel gewoon op tijd beginnen. De Yamaha's hebben bijzonder weinig moeite met het genereren van genoeg warmte in de banden, het drietal Morbidelli, Quartararo en Viñales stonden al vroeg in de sessie fier bovenaan. Het duurde enige tijd voordat ook de andere teams een duit in het zakje konden doen. Joan Mir was de eerste: hij noteerde halverwege de sessie een 1.48.891, gevolgd door een 1.48.688 in zijn volgende rondje. Takaaki Nakagami noteerde intussen ook een 1.48'er en zette zich voor de laatste fase van de sessie op de tweede plaats.

In die laatste fase monteerden alle coureurs de zachtste banden van Michelin. Fabio Quartararo opende het bal met een 1.48.210, maar zijn toekomstig teamgenoot deed er rap iets vanaf. Maverick Viñales klokte met iets meer dan drie minuten te gaan een 1.47.771. Die tijd zou tot het eind van de sessie blijven staan, Quartararo verbeterde zich nog naar een 1.48.020 en dat was goed voor de tweede plaats. Joan Mir leek het Yamaha-feestje nog even te verstieren, maar de Spanjaard bleef achter Franco Morbidelli steken op de vierde plaats. Mir was zeven tienden langzamer dan Viñales.

LCR Honda's Cal Crutchlow werd vijfde voor Aleix Espargaro van Aprilia en Pol Espargaro van KTM. Alex Marquez wist zich na een knappe laatste run nog in de top-tien te plaatsen, hij schoof op naar de achtste plaats en was daarmee net iets rapper dan Takaaki Nakagami. Alex Rins maakte de top-tien compleet.

Ondanks dat de omstandigheden beter waren, bleef het best lastig om op twee wielen te blijven. Brad Binder, Stefan Bradl en Johann Zarco waren de coureurs die gedurende de tweede training ten val kwam. Die laatste viel daardoor net buiten de top-tien. Dat gold overigens ook voor de andere Ducati's. Het werd een slechte dag voor de Italiaanse constructeur met Dovizioso, Miller en Petrucci op de plaatsen dertien, veertien en vijftien.

In verband met de koude temperaturen heeft de MotoGP-organisatie besloten om een half uur later te beginnen met het programma op zaterdag. VT3 voor Moto3 begint om 9.30 uur, gevolgd door MotoGP om 10.25 uur. De derde training voor de Moto2 begint om 11.25 uur.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Aragon - Vrije training 2