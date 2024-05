MotoGP overweegt retro-livery's in Assen ter ere van 75-jarig bestaan

Motorsport.com heeft vernomen dat rechtenhouder Dorna Sports gesprekken heeft gevoerd met de MotoGP-teams om ze te motiveren een speciale livery te ontwerpen. Met deze kleurstellingen wil de sport stilstaan bij het 75-jarig jubileum van het wereldkampioenschap, dat in 1949 voor het eerst is verreden. De teams is gevraagd om een retro-livery te ontwerpen die slechts één weekend gebruikt wordt, hoogstwaarschijnlijk de TT van Assen tussen 28 en 30 juni. Sommige teams hebben zich al achter het plan van Dorna geschaard, anderen hebben nog wat bedenktijd gevraagd.

In eerste instantie overwoog Dorna om de inaugurele Grand Prix van Kazachstan aan te grijpen om het 75-jarig bestaan van het wereldkampioenschap te vieren. Die race stond gepland voor 16 juni, de datum die het dichtste bij de eerste WK-race ooit zat. Die werd op 13 juni 1949 namelijk door de 350cc-klasse afgewerkt op het circuit van Isle of Man, waar de Brit Freddie Frith als winnaar uit de bus kwam. De GP van Kazachstan is vorige week echter uitgesteld vanwege overstromingen in het land, waardoor dit plan in het putje kon. Daarnaast waren er ook twijfels over hoe het evenement ontvangen wordt. Door deze combinatie van factoren wordt hoogstwaarschijnlijk TT Circuit Assen gekozen als locatie om bij het jubileum stil te staan.

De teams lijken tegelijkertijd te vinden dat Assen te vroeg komt voor het eerbetoon met retro-livery's. Diverse renstallen willen meer tijd hebben om hun eenmalige kleurstelling te ontwerpen en pushen om die reden voor het uitstellen van de hele oefening. Zij zien de Britse Grand Prix, die tussen 2 en 4 augustus wordt verreden in Silverstone, als een geschikt moment voor het gebruiken van de klassieke livery's.

De MotoGP is van plan om dit jaar op meerdere momenten stil te staan bij het 75-jarig jubileum. Zo is er ook een speciaal logo ontworpen en zal het kampioenschap stilstaan bij de eerste race van de koningsklasse, die op 17 juni 1949 eveneens werd verreden op Isle of Man.