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MotoGP Tsjechische GP: Bagnaia wint sprint, Bezzecchi crasht uit

De fabrieksrijder van Ducati maakte eindelijk een einde aan zijn zegeloze reeks in 2026, terwijl het kampioenschap bovenaan spannender werd

Richard Asher
Gepubliceerd:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia pakte zijn eerste MotoGP-overwinning van het seizoen door zaterdag in Brno een zwaar bevochten sprintzege te claimen.

De fabrieksrijder van Ducati had bij de start een betere reactie dan polesitter Ai Ogura, en bracht vervolgens de rest van de race door met het managen van de druk van de Trackhouse-coureur en, vlak achter hem, Marc Marquez.

Marco Bezzecchi hield opnieuw geen punten over aan een sprint na zijn derde crash op zaterdag van het seizoen, maar de Aprilia-coureur behoudt de leiding in het kampioenschap.

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Het was een behoedzame sprint, ongebruikelijk vanwege het feit dat er vooraan verschillende bandenstrategieën waren. Opvallend was dat de fabrieks-Ducati's van Bagnaia en Marquez kozen voor de zachte achterband, in tegenstelling tot Ogura op de medium en de meeste andere koplopers.

Met bloedhete temperaturen in Brno vormde bandenslijtage voor de Ducati's zowel een intrigerende subplots als een uitdaging qua management voor de twee rode motoren.

Uiteindelijk hield het leidende trio echter stand tot aan de finish, ondanks golfbewegingen en het voortdurende gevoel dat iemand een aanval zou kunnen plaatsen of een fout zou kunnen maken.

Het grootste deel van de actie in de race kwam in de vorm van crashes – het waren er zes – in plaats van inhaalacties. Daaronder viel ook Diogo Moreira (LCR Honda), die aan het einde van de eerste ronde vanuit de derde plaats onderuitging.

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Tegen ronde twee had Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) zich gevestigd op de vierde plaats, voor Bezzecchi, Pedro Acosta (KTM), Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) en Jorge Martin (Aprilia).

Di Giannantonio reed zonder incidenten naar de vierde plaats aan de finish, maar Bezzecchi slaagde er niet in om achter hem de finish te halen en crashte vanuit de vijfde plaats in de voorlaatste ronde.

Daar om die plek over te nemen was Martin, die zo de achterstand in het kampioenschap op zijn teamgenoot kon verkleinen tot 15 punten. Martin passeerde Fernandez vroeg in de race en vocht daarna met Acosta voordat de KTM-coureur in ronde zes viel.

Dit betekende dat Fernandez als zesde kon eindigen, nadat hij zich eerder hardop had afgevraagd of hij de sprint überhaupt zou kunnen uitrijden na zijn blindedarmontsteking eerder die week.

Enea Bastianini (Tech3 KTM), Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) en de winnaar van de Tsjechische GP van 2020 Brad Binder pakten de laatste drie puntengevende posities.

MotoGP Grand Prix van Tsjechië - sprintuitslag

SPRINT

Alle statistieken
Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Uitgevallen Punten
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 10

18'55.527

171.2 12
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 10

+0.241

18'55.768

0.241 171.2 9
3 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 10

+0.794

18'56.321

0.553 171.1 7
4 Italy F. Di Giannantonio VR46 Racing Team 49 Ducati 10

+2.905

18'58.432

2.111 170.8 6
5 Spain J. Martín Aprilia Racing 89 Aprilia 10

+6.404

19'01.931

3.499 170.3 5
6 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 10

+7.440

19'02.967

1.036 170.1 4
7 Italy E. Bastianini KTM Tech3 23 KTM 10

+8.110

19'03.637

0.670 170.0 3
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 10

+10.195

19'05.722

2.085 169.7 2
9 South Africa B. Binder KTM Factory Racing 33 KTM 10

+10.984

19'06.511

0.789 169.6 1
10 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 10

+11.103

19'06.630

0.119 169.6
11 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 10

+13.497

19'09.024

2.394 169.2
12 Italy F. Morbidelli VR46 Racing Team 21 Ducati 10

+14.942

19'10.469

1.445 169.0
13 France F. Quartararo Yamaha MotoGP Team 20 Yamaha 10

+15.038

19'10.565

0.096 169.0
14 Spain Á. Rins Yamaha MotoGP Team 42 Yamaha 10

+15.535

19'11.062

0.497 168.9
15 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 10

+16.151

19'11.678

0.616 168.8
dnf United Kingdom C. Crutchlow Honda LCR 35 Honda 9

+1 Ronde

17'22.337

1 Ronde 167.9 Ongeluk
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing 72 Aprilia 8

+2 Ronden

15'12.985

1 Ronde 170.4 Ongeluk
dnf Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 6

+4 Ronden

11'31.210

2 Ronden 168.8 Ongeluk
dnf Spain P. Acosta KTM Factory Racing 37 KTM 5

+5 Ronden

9'33.180

1 Ronde 169.6 Ongeluk
dnf Brazil D. Moreira Honda LCR 11 Honda 0

+10 Ronden

1'28.673

5 Ronden Ongeluk
dnf Spain M. Viñales KTM Tech3 12 KTM 0

+10 Ronden

1'30.230

1.557 Ongeluk
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