MotoGP Tsjechische GP: Bagnaia wint sprint, Bezzecchi crasht uit
De fabrieksrijder van Ducati maakte eindelijk een einde aan zijn zegeloze reeks in 2026, terwijl het kampioenschap bovenaan spannender werd
Francesco Bagnaia pakte zijn eerste MotoGP-overwinning van het seizoen door zaterdag in Brno een zwaar bevochten sprintzege te claimen.
De fabrieksrijder van Ducati had bij de start een betere reactie dan polesitter Ai Ogura, en bracht vervolgens de rest van de race door met het managen van de druk van de Trackhouse-coureur en, vlak achter hem, Marc Marquez.
Marco Bezzecchi hield opnieuw geen punten over aan een sprint na zijn derde crash op zaterdag van het seizoen, maar de Aprilia-coureur behoudt de leiding in het kampioenschap.
Het was een behoedzame sprint, ongebruikelijk vanwege het feit dat er vooraan verschillende bandenstrategieën waren. Opvallend was dat de fabrieks-Ducati's van Bagnaia en Marquez kozen voor de zachte achterband, in tegenstelling tot Ogura op de medium en de meeste andere koplopers.
Met bloedhete temperaturen in Brno vormde bandenslijtage voor de Ducati's zowel een intrigerende subplots als een uitdaging qua management voor de twee rode motoren.
Uiteindelijk hield het leidende trio echter stand tot aan de finish, ondanks golfbewegingen en het voortdurende gevoel dat iemand een aanval zou kunnen plaatsen of een fout zou kunnen maken.
Het grootste deel van de actie in de race kwam in de vorm van crashes – het waren er zes – in plaats van inhaalacties. Daaronder viel ook Diogo Moreira (LCR Honda), die aan het einde van de eerste ronde vanuit de derde plaats onderuitging.
Diogo Moreira, Team LCR Honda
Tegen ronde twee had Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) zich gevestigd op de vierde plaats, voor Bezzecchi, Pedro Acosta (KTM), Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) en Jorge Martin (Aprilia).
Di Giannantonio reed zonder incidenten naar de vierde plaats aan de finish, maar Bezzecchi slaagde er niet in om achter hem de finish te halen en crashte vanuit de vijfde plaats in de voorlaatste ronde.
Daar om die plek over te nemen was Martin, die zo de achterstand in het kampioenschap op zijn teamgenoot kon verkleinen tot 15 punten. Martin passeerde Fernandez vroeg in de race en vocht daarna met Acosta voordat de KTM-coureur in ronde zes viel.
Dit betekende dat Fernandez als zesde kon eindigen, nadat hij zich eerder hardop had afgevraagd of hij de sprint überhaupt zou kunnen uitrijden na zijn blindedarmontsteking eerder die week.
Enea Bastianini (Tech3 KTM), Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) en de winnaar van de Tsjechische GP van 2020 Brad Binder pakten de laatste drie puntengevende posities.
MotoGP Grand Prix van Tsjechië - sprintuitslag
SPRINT
|Pos
|Rijder
|#
|Motor
|Ronden
|Tijd
|Interval
|Km/u
|Uitgevallen
|Punten
|1
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|10
|
18'55.527
|171.2
|12
|2
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|10
|
+0.241
18'55.768
|0.241
|171.2
|9
|3
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|10
|
+0.794
18'56.321
|0.553
|171.1
|7
|4
|F. Di Giannantonio VR46 Racing Team
|49
|Ducati
|10
|
+2.905
18'58.432
|2.111
|170.8
|6
|5
|J. Martín Aprilia Racing
|89
|Aprilia
|10
|
+6.404
19'01.931
|3.499
|170.3
|5
|6
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|10
|
+7.440
19'02.967
|1.036
|170.1
|4
|7
|E. Bastianini KTM Tech3
|23
|KTM
|10
|
+8.110
19'03.637
|0.670
|170.0
|3
|8
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|10
|
+10.195
19'05.722
|2.085
|169.7
|2
|9
|B. Binder KTM Factory Racing
|33
|KTM
|10
|
+10.984
19'06.511
|0.789
|169.6
|1
|10
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|10
|
+11.103
19'06.630
|0.119
|169.6
|11
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|10
|
+13.497
19'09.024
|2.394
|169.2
|12
|F. Morbidelli VR46 Racing Team
|21
|Ducati
|10
|
+14.942
19'10.469
|1.445
|169.0
|13
|F. Quartararo Yamaha MotoGP Team
|20
|Yamaha
|10
|
+15.038
19'10.565
|0.096
|169.0
|14
|Á. Rins Yamaha MotoGP Team
|42
|Yamaha
|10
|
+15.535
19'11.062
|0.497
|168.9
|15
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|10
|
+16.151
19'11.678
|0.616
|168.8
|dnf
|C. Crutchlow Honda LCR
|35
|Honda
|9
|
+1 Ronde
17'22.337
|1 Ronde
|167.9
|Ongeluk
|dnf
|M. Bezzecchi Aprilia Racing
|72
|Aprilia
|8
|
+2 Ronden
15'12.985
|1 Ronde
|170.4
|Ongeluk
|dnf
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|6
|
+4 Ronden
11'31.210
|2 Ronden
|168.8
|Ongeluk
|dnf
|P. Acosta KTM Factory Racing
|37
|KTM
|5
|
+5 Ronden
9'33.180
|1 Ronde
|169.6
|Ongeluk
|dnf
|D. Moreira Honda LCR
|11
|Honda
|0
|
+10 Ronden
1'28.673
|5 Ronden
|Ongeluk
|dnf
|M. Viñales KTM Tech3
|12
|KTM
|0
|
+10 Ronden
1'30.230
|1.557
|Ongeluk
|Volledige uitslag
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MotoGP Tsjechische GP: Bagnaia wint sprint, Bezzecchi crasht uit
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