MotoGP Tsjechische GP: Ai Ogura snelt naar zijn eerste polepositie

Ai Ogura pakte zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Tsjechië een sensationele polepositie en bewees daarmee dat de snelheid die hij eerder dit weekend had laten zien, geen toeval was.

Het was niet alleen de eerste poleposition van de Japanse coureur, maar ook zijn allereerste startplaats op de eerste rij. Ogura, die erom bekendstaat zich na teleurstellende kwalificaties door het peloton heen te racen, gaat nu als duidelijke favoriet de race in.

De Trackhouse Aprilia-rijder deelt de eerste startrij met de Ducati’s van Fabio Di Giannantonio (VR46) en Francesco Bagnaia, maar hij had een aanzienlijke voorsprong van meer dan twee tienden van een seconde op de Italianen.

Omdat het kwik tegen het einde van de sessie bijna de 30 graden bereikte, was het moeilijk om bij een run nog een tweede ronde uit de banden te halen. Puntenleider Marco Bezzecchi slaagde daar aan het einde echter wel in en klom op naar een respectabele vierde plaats op de fabrieks-Aprilia.

Hij start naast Marc Márquez, wiens sessie niet helemaal volgens plan verliep. Zijn eerste run werd geannuleerd vanwege een waarschuwing voor het overschrijden van de baanlimieten, en vervolgens werd hij in de beslissende tweede run eerlijk verslagen door teamgenoot Bagnaia.

Diogo Moreira bleef indruk maken op de LCR Honda. Na de eerste reeks runs stond hij aan kop in Q2, maar hij kon zijn tijd niet verbeteren tijdens zijn tweede run vanuit de pits. Desondanks start hij vanaf een indrukwekkende zesde plaats naast Márquez.

Raúl Fernández, wiens fysieke conditie voor de races mogelijk een vraagteken is na een blindedarmontsteking eerder deze week, leidt de derde startrij voor Pedro Acosta (KTM) en Franco Morbidelli (VR46).

Jorge Martin (Aprilia) bleef worstelen met zijn tempo in vergelijking met de koplopers en start als tiende naast Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) en Joan Mir (Honda).

Eerder kwam Martin moeiteloos door Q1 heen met een eerste ronde die goed genoeg was om Morbidelli met twee tienden van een seconde te verslaan. Geen van de top vier verbeterde zijn tijd in de tweede run, waardoor het een onopvallende sessie werd.

Maverick Viñales was de eerste die Q2 miste en zal als 13e starten op de Tech3, terwijl zijn toekomst bij het Franse KTM-satellietteam een veelbesproken onderwerp blijft.

Hij start naast Alex Marquez (Gresini Ducati), die nog niet in topvorm is bij zijn terugkeer in de race na zijn zware valpartij in Barcelona, iets meer dan een maand geleden.

Fabio Quartararo vult de vijfde startrij aan; hij was de snelste van het worstelende Yamaha-peloton.