MotoGP Tsjechië 2026: Volledig tijdschema en alle starttijden
Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Tsjechië? In dit overzicht vind je het volledige tijdschema voor het raceweekend op het Automotodrom Brno, inclusief Nederlandse tijden.
Foto: Ducati Corse
Belangrijkste info in één oogopslag
- Race: zondag 7 juni 2026
- Starttijd: 14.00 uur
- Circuit: Balaton Park Circuit
De TT Assen staat bijna voor de deur, maar voordat het zover is, werkt de MotoGP eerst nog een andere race af. Het Automotodrom Brno is dit weekend de gastheer voor de MotoGP Grand Prix van Tsjechië. Hoe laat de Grand Prix, de sprintrace en de overige sessies beginnen, lees je in dit overzicht.
Hoe laat begint de MotoGP GP van Tsjechië 2026?
Op zondag 21 juni 2026 wordt de MotoGP Grand Prix van Tsjechië verreden. De race op het Automotodrom Brno begint zoals gebruikelijk om 14.00 uur.
Ook op zaterdag 20 juni 2026 wordt er al een MotoGP-race verreden in Tsjechië: de sprintrace. Deze korte race begint om 15.00 uur.
MotoGP tijdschema Tsjechië 2026 (Nederlandse tijden)
Hieronder vind je het volledige tijdschema voor de MotoGP Grand Prix van Tsjechië 2026, inclusief de Nederlandse starttijden.
|Datum
|Sessie
|Tijd
|Vrijdag 19 juni
|Eerste vrije training
|10.45u - 11.30u
|Vrijdag 19 juni
|Training
|15.00u - 16.00u
|Zaterdag 20 juni
|Tweede vrije training
|10.10u - 10.40u
|Zaterdag 20 juni
|Kwalificatie - Q1
|10.50u - 11.05u
|Zaterdag 20 juni
|Kwalificatie - Q2
|11.15u - 11.30u
|Zaterdag 20 juni
|Sprintrace
|15.00u
|Zondag 21 juni
|Warm-up
|09.40u - 09.50u
|Zondag 21 juni
|GP van Tsjechië
|14.00u
Hoeveel ronden telt de MotoGP-race in Tsjechië?
De MotoGP-rijders moeten tijdens de Grand Prix van Tsjechië in totaal 21 ronden rijden op het 5,403 kilometer lange Automotodrom Brno. Dit brengt de totale raceafstand op 113,46 kilometer.
In de sprintrace staan er tien ronden op het programma voor de MotoGP-rijders. De totale raceafstand voor de korte race komt neer op 54,03 kilometer.
Wie won de MotoGP GP van Tsjechië in 2025?
In de eerste editie van de Tsjechische GP sinds 2020 was het Marc Márquez die als winnaar uit de bus kwam. De Ducati-rijder rekende in Brno af met Aprilia-rijder Marco Bezzecchi, terwijl Pedro Acosta het podium completeerde namens KTM. Francesco Bagnaia en Raúl Fernández maakten de top-vijf compleet.
Moto2 tijdschema Hongarije 2026
Voor Moto2-rijders Collin Veijer en Zonta van den Goorbergh staat in Tsjechië ook weer een volwaardig raceweekend te wachten. Hieronder vind je alle starttijden van de sessies.
|Datum
|Sessie
|Tijd
|Vrijdag 19 juni
|Eerste vrije training
|09.50u - 10.30u
|Vrijdag 19 juni
|Training
|14.05u - 14.45u
|Zaterdag 20 juni
|Tweede vrije training
|09.25u - 09.55u
|Zaterdag 20 juni
|Kwalificatie
|13.40u - 14.20u
|Zondag 21 juni
|Race
|
12.15u
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