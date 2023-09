MotoGP treurt om overlijden IRTA-baas Mike Trimby (74)

Binnen de Grand Prix-paddock gold Mike Trimby als een zeer belangrijk figuur vanwege het werk dat hij verzet heeft om het kampioenschap te maken tot wat het nu is. Als voormalig coureur werd hij in 1982 voorzitter van een vakbond voor Grand Prix-coureurs om voor betere lonen en verbeterde veiligheid te zorgen. In 1986 richtte hij vervolgens de IRTA op, de organisatie die er tot op de dag van vandaag voor zorgt dat de MotoGP-teams eerlijk worden behandeld en worden betrokken in het besluitvormingsproces. Trimby was nog altijd CEO van de organisatie en in die hoedanigheid vrijdag ook aanwezig tijdens de trainingen van de MotoGP voor de Grand Prix van San Marino.

"Helaas is Mike Trimby overleden. Als oprichter en CEO van IRTA en een icoon van de MotoGP blijft Trimby altijd in onze herinneringen voortleven", meldde de MotoGP in een verklaring over het overlijden van Trimby. "Dorna Sports en de hele MotoGP-familie betuigen hun diepste medeleven aan Mike's vrouw Irene, zijn familie, vrienden, collega's en dierbaren in deze zeer moeilijke tijd. Mike was een van de belangrijkste figuren in de geschiedenis van de Grand Prix-motorracerij. Zijn leven, passie en nagedachtenis zullen gevierd worden tijdens de rest van de Grand Prix van San Marino als de paddock samenkomt om hem te eren."

Vanuit de paddock is met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Trimby. Op de sociale media heeft Tech3, wiens eigenaar Hervé Poncharal president van IRTA is, gedeeld: "Hervé Poncharal en het Tech3 Racing Team zijn bedroefd door het overlijden van Mike Trimby, oprichter en CEO van de IRTA. We sturen ons diepste medeleven naar Irene, zijn familie, vrienden en collega's. We zullen dit weekend voor hem racen. Rust in vrede." Yamaha voegde hieraan toe: "Yamaha Motor Company, Yamaha Motor Racing en het gehele Monster Energy Yamaha MotoGP Team zijn bedroefd om te horen over het overlijden van Mike Trimby. We betuigen onze oprechte deelneming aan zijn vrouw Irene, zijn familie en zijn dierbaren."

De MotoGP staat zaterdag tijdens de GP van San Marino stil bij het overlijden van Trimby door met de gehele paddock een minuut stilte in acht te nemen.