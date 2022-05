MotoGP trekt Valentino Rossi’s #46 terug uit competitie

Niemand zal in de MotoGP ooit nog met het startnummer 46 aan de start komen. Op het rechte stuk van het circuit in Mugello vond een speciale ceremonie plaats, waarbij Rossi zelf aanwezig was. De Italiaan kreeg een speciale trofee en bedankte het publiek: “Ik moet iedereen bedanken voor dit moment, het is prachtig”, aldus Rossi. Een terugkeer in de MotoGP zit er niet meer in voor Il Dottore, zo liet hij weten: “Mijn rug en knieën doen pijn, ik weet dat ik oud ben. Maar het is een prachtige periode geweest, bedankt allemaal.”

Rossi ging aan het eind van 2021 met pensioen na een prachtige carrière van maar liefst 26 seizoenen. In die tijd won hij maar liefst negen wereldtitels, waarvan zeven in de hooste klasse. Hij won 115 GP’s, 89 op het hoogste niveau. Hij is als naamgever van het VR46 Ducati-team nog altijd present op de MotoGP-grid, net als de rijders die voor de VR46 Academy uitkomen in de verschillende klassen. Momenteel doen er vier VR46-rijders mee in de MotoGP-klasse: Francesco Bagnaia bij Ducati, Franco Morbidelli bij Yamaha, Luca Marini en Marco Bezzecchi bij VR46.

Na zijn vertrek uit de MotoGP is Rossi actief als coureur in de GT3-racerij. Hij doet met WRT en Audi mee aan de GT World Challenge Europe en komt volgende maand onder meer in actie op Circuit Zandvoort.