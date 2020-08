In september weer publiek bij MotoGP-races

Tot op heden werden de races in de MotoGP gehouden achter gesloten deuren, gevolg van de mondiale coronapandemie. Hoewel grote evenementen vanwege het houden van voldoende afstand nog altijd zonder publiek gehouden worden, heeft de lokale overheid van Misano toestemming gegeven om in beperkte mate publiek toe te laten tijdens de beide raceweekenden op het Misano World Circuit Marco Simoncelli. Voor het waarborgen van de veiligheid is een protocol opgesteld waarmee voorkomen moet worden dat er grote groepen mensen ontstaan. Voor elke tribune zijn afgezonderde parkeerplekken, ook is het niet toegestaan om rond te dwalen.

“We zijn verheugd mee te kunnen delen dat er onder specifieke voorwaarden groen licht is voor het houden van motorsport met fans”, liet het circuit in een statement weten. “Over een maand zullen we 10.000 gasten toelaten op het Marco Simoncelli Circuit, gedurende de beide weekenden kunnen 60.000 genieten van de show. We danken de Emilia-Romagna regio en speciale dank aan President [Stefano] Bonacci voor het luisterend oor toen we dit voorstel deden.”

Vorig seizoen werd het raceweekend in Misano bezocht door 160.000 mensen. Maandag liet het Algarve Circuit in Portugal weten ook de intentie te hebben om fans toe te laten tijdens de eerste MotoGP-race op Portimao.

Met medewerking van Oriol Puigdemont