MotoGP-toekomst Darryn Binder ongewis: "Moto2 is een optie"

Na de exit van sponsor Petronas had Darryn Binder nog een doorlopend contract bij de formatie van Razlan Razali. Hij werd om die reden rechtstreeks uit de Moto3-klasse gestald in het Yamaha-satellietteam. Een grote stap, maar Binder doet het niet onverdienstelijk. Al in zijn tweede wedstrijd scoorde hij een top-tien. Daarna eindigde hij nog één keer in de punten, maar gezien de problemen bij Yamaha is dat niet zo gek. Hij staat kort achter fabrieksrijder Franco Morbidelli en nipt voor Andrea Dovizioso op de twintigste plek in het klassement.

Binder heeft tot het eind van dit seizoen een contract en het moet nog blijken of de coureur zijn MotoGP-loopbaan in 2023 mag vervolgen. Met het aangekondigde vertrek van Suzuki zijn er meer coureurs dan motoren beschikbaar. Dovizioso zal in ieder geval vertrekken bij RNF, dat volgend jaar motoren van Aprilia krijgt. De Italiaanse constructeur wil een flinke vinger in de pap wat betreft de rijderskeuze en stelt bovendien dat het een team wil om jonge coureurs op te leiden.

Miguel Oliveira is in ieder geval een van de coureurs die genoemd wordt bij RNF, maar geen van de rijders is al bevestigd. Ook Binder zit wat dat betreft nog in onzekerheid. “Ik had verwacht dat ik het onderhand wel zou weten”, zegt Binder over zijn toekomst. “Ik dacht dat ik een kans had om mijn zitje te behouden. Natuurlijk weer ik ook dat er meer rijders dan motoren zijn. Ik ben me ervan bewust dat ik onderaan de keuzelijst sta.”

Mocht Binder geen plek hebben in de MotoGP, doet hij er in ieder geval alles aan om in het wereldkampioenschap te blijven met Moto2 als realistisch oord. “Als zich geen kans op een langer MotoGP-verblijf voordoet, zal Moto2 mijn prioriteit worden. Ik denk niet dat het team meer van mij verwacht dan ik heb laten zien. Misschien heb ik ze zelfs wel verrast, veel mensen dachten dat ik grotere problemen zou hebben. Voor nu maak ik er gewoon het beste van. Als dat niet genoeg is, dan ben ik ook blij met een plek in Moto2. Als ik weet dat ik niet kan blijven, dan zal ik nog meer genieten van de tweede seizoenshelft. Ik wil mijn doelen halen en vechten met andere coureurs.”