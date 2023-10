De eerste van twee triple-headers ter afsluiting van het MotoGP-seizoen 2023 werd afgelopen weekend nog afgetrapt met de Grand Prix van Indonesië. Meteen na afloop van de Grand Prix aldaar is de focus van de teams en coureurs verlegd naar de volgende uitdaging die ze te wachten staat, in dit geval op het prachtige circuit van Phillip Island: de Grand Prix van Australië. Francesco Bagnaia reist in ieder geval 'gewoon' als WK-leider af naar Phillip Island. De regerend kampioen stond op het circuit van Mandalika die plek even af aan Jorge Martin. Die viel, na zijn winst in de sprintrace op zaterdag, zondag van de motor, terwijl Pecco de GP won en dus de koppositie weer overnam. Het kampioenschap is bijzonder spannend.

Vorig jaar keerde de MotoGP na twee jaar afwezigheid door het coronavirus terug op Phillip Island, dat eerder in 1989 en 1990 en vervolgens tussen 1997 en 2019 gastheer was van de Australische Grand Prix. De race draaide uit op een spektakelstuk met aan de finish maar liefst zeven rijders binnen één seconde. Van dat gezelschap drukte Alex Rins zijn Suzuki als eerste over de finish, voor Marc Marquez en Bagnaia. Marquez is van de huidige coureurs het succesvolst in Australië met vier overwinningen (drie in MotoGP, eentje in 125cc), gevolgd door Alex Rins en Brad Binder met ieder drie stuks en Pol Espargaro, Miguel Oliveira en Maverick Viñales met twee zeges. Weet een van deze rijders daar dit weekend een overwinning aan toe te voegen?

MotoGP tijden: Grand Prix van Australië 2023

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Moto3 VT1 Vrijdag 20 oktober 09.00u - 09.35u 00.00u - 00.35u Moto2 VT1 Vrijdag 20 oktober 09.50u - 10.30u 00.50u - 01.30u MotoGP VT1 Vrijdag 20 oktober 10.45u - 11.30u 01.45u - 02.30u Moto3 VT2 Vrijdag 20 oktober 13.15u - 13.50u 04.15u - 04.50u Moto2 VT2 Vrijdag 20 oktober 14.05u - 14.45u 05.05u - 05.45u MotoGP VT Vrijdag 20 oktober 15.00u - 16.00u 06.00u - 07.00u Moto3 VT3 Zaterdag 21 oktober 08.40u - 09.10u 23.40u - 00.10u Moto2 VT3 Zaterdag 21 oktober 09.25u - 09.55u 00.25u - 00.55u MotoGP VT2 Zaterdag 21 oktober 10.10u - 10.40u 01.10u - 01.40u MotoGP Q1 Zaterdag 21 oktober 10.50u - 11.05u 01.50u - 02.05u MotoGP Q2 Zaterdag 21 oktober 11.15u - 11.30u 02.15u - 02.30u Moto3 Q Zaterdag 21 oktober 12.50u - 13.30u 03.50u - 04.30u Moto2 Q Zaterdag 21 oktober 13.45u - 14.25u 04.45u - 05.25u MotoGP Sprint Zaterdag 21 oktober 15.00u 06.00u MotoGP Warm-up Zondag 22 oktober 09.40u - 09.50u 00.40u - 00.50u Moto3 Race Zondag 22 oktober 11.00u 02.00u Moto2 Race Zondag 22 oktober 12.15u 03.15u MotoGP Race Zondag 22 oktober 14.00u 05.00u

De MotoGP Grand Prix van Australië wordt verreden op zondag 22 oktober 2023. De coureurs beginnen om 14.00 uur lokale tijd aan de race op Phillip Island en dus is het in Nederland nachtwerk, want door het tijdsverschil start de race om 5.00 uur Nederlandse tijd. De race telt 27 ronden op het 4,445 kilometer lange circuit om zo tot een raceafstand van 120,1 kilometer te komen. Bij een rode vlag na twintig ronden kan er een einduitslag worden opgemaakt.

Op zaterdag werkt de MotoGP al de sprintrace af op Phillip Island. De korte race telt dertien ronden en begint om 15.00 uur lokale tijd (6.00 uur in Nederland). De winnaar van de sprintrace krijgt twaalf WK-punten, met negen punten voor de coureur op P2 en zeven punten voor de nummer drie. Daarna loopt het aantal punten telkens met één af tot een puntje voor de coureur die negende wordt.

Eerder op de zaterdag wordt er al gekwalificeerd in Australië: dat gebeurt om 10.50 uur lokale tijd (1.50 uur in Nederland) en direct na afloop van de tweede en afsluitende vrije training. De eerste twee oefensessies worden op vrijdag al verreden. Om 1.45 uur Nederlandse tijd begint de eerste vrije training, om 6.00 uur gevolgd door de training waarin de eerste tien startbewijzen voor Q2 worden verdeeld.