Na een weekend rust krijgen de MotoGP-coureurs een taaie slotfase van het seizoen 2023 voor de kiezen met zes Grands Prix in zeven weekenden tijd, die keurig verdeeld zijn in twee triple-headers. Het startsein voor het drukke einde van het jaar wordt dit weekend gegeven op het Mandalika International Circuit, waar de Grand Prix van Indonesië wordt verreden. Regerend wereldkampioen en WK-leider Francesco Bagnaia begint weliswaar met een voorsprong aan het raceweekend, maar Jorge Martin heeft het gat met zijn dubbele overwinning in Japan gedicht tot slechts drie punten. In Indonesië krijgt de Pramac Ducati-rijder dus een kans om de leiding in de titelstrijd over te nemen.

Vorig jaar was de MotoGP voor het eerst te gast op het Mandalika International Circuit voor het eerste bezoek aan Indonesië sinds 1997. Na regen voorafgaand aan de race hield Miguel Oliveira zijn hoofd koel door naar zijn eerste zege van het seizoen te rijden, voor Fabio Quartararo en Johann Zarco. Bagnaia scoorde met P15 slechts één puntje, terwijl Martin na een incident uitviel. Oliveira is van de huidige MotoGP-coureurs dan ook de enige die de GP van Indonesië al eens op zijn naam schreef. Kan hij dat kunststukje herhalen, of belandt de zege dit jaar bij een van de titelkandidaten?

MotoGP tijden: Grand Prix van Indonesië 2023

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Moto3 VT1 Vrijdag 13 oktober 09.00u - 09.35u 03.00u - 03.35u Moto2 VT1 Vrijdag 13 oktober 09.50u - 10.30u 03.50u - 04.30u MotoGP VT1 Vrijdag 13 oktober 10.45u - 11.30u 04.45u - 05.30u Moto3 VT2 Vrijdag 13 oktober 13.15u - 13.50u 07.15u - 07.50u Moto2 VT2 Vrijdag 13 oktober 14.05u - 14.45u 08.05u - 08.45u MotoGP VT Vrijdag 13 oktober 15.00u - 16.00u 09.00u - 10.00u Moto3 VT3 Zaterdag 14 oktober 08.40u - 09.10u 02.40u - 03.10u Moto2 VT3 Zaterdag 14 oktober 09.25u - 09.55u 03.25u - 03.55u MotoGP VT2 Zaterdag 14 oktober 10.10u - 10.40u 04.10u - 04.40u MotoGP Q1 Zaterdag 14 oktober 10.50u - 11.05u 04.50u - 05.05u MotoGP Q2 Zaterdag 14 oktober 11.15u - 11.30u 05.15u - 05.30u Moto3 Q Zaterdag 14 oktober 12.50u - 13.30u 06.50u - 07.30u Moto2 Q Zaterdag 14 oktober 13.45u - 14.25u 07.45u - 08.25u MotoGP Sprint Zaterdag 14 oktober 15.00u 09.00u MotoGP Warm-up Zondag 15 oktober 10.40u - 10.50u 04.40u - 04.50u Moto3 Race Zondag 15 oktober 12.00u 06.00u Moto2 Race Zondag 15 oktober 13.15u 07.15u MotoGP Race Zondag 15 oktober 15.00u 09.00u

De MotoGP Grand Prix van Indonesië wordt verreden op zondag 15 oktober 2023 op het Mandalika International Circuit. De zondagse race op het 4,313 kilometer lange circuit begint om 15.00 uur lokale tijd, in Nederland is het dan 9.00 uur. De wedstrijd telt 27 ronden om tot een raceafstand van 116,1 kilometer te komen. Mocht er een rode vlag komen, dan kan er na 20 ronden een einduitslag worden opgemaakt.

De eerste race in Indonesië werken de MotoGP-coureurs op zaterdag al af. De sprintrace telt dertien ronden en begint net als de Grand Prix om 15.00 uur lokale tijd (9.00 uur in Nederland). Met winst in de korte race zijn twaalf WK-punten te verdienen, gevolgd door negen punten voor de nummer twee en zeven punten voor de rijder op P3. Daarna loopt het verder af tot één punt voor de rijder op de negende positie.

Eerder op de zaterdag staat om 10.50 uur (4.50 uur in Nederland) al de kwalificatie voor de GP van Indonesië op het programma, die direct na de tweede vrije training wordt verreden. Op vrijdag staan ook al twee trainingen op het schema. Om 4.45 uur Nederlandse tijd begint vrijdagochtend de eerste vrije training voor de Indonesische GP, om 9.00 uur gevolgd door de training. Daarin kunnen de rijders rechtstreekse plaatsing voor Q2 afdwingen.