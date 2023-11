De eindsprint richting het einde van het MotoGP-seizoen 2023 wordt komend weekend ingezet. De teams en rijders hebben nog drie raceweekenden voor de boeg en die worden allemaal achter elkaar verreden. Het drieluik wordt dit weekend afgetrapt op Sepang International Circuit met de Grand Prix van Maleisië. Bij aanvang van het achttiende raceweekend van 2023 maken drie rijders nog kans op de wereldtitel: regerend kampioen Francesco Bagnaia gaat aan kop van de titelstrijd, op dertien punten gevolgd door Jorge Martin. Met een achterstand van 79 punten maakt ook Marco Bezzecchi nog kans op het kampioenschap, al wordt het voor de Italiaan zaak om in rap tempo punten terug te pakken.

De Maleisische GP staat sinds 1991 op de MotoGP-kalender en sinds 1999 wordt de race verreden op Sepang. Vorig jaar zegevierde Bagnaia door in een spannend duel af te rekenen met Enea Bastianini. Het was Bagnaia's tweede zege op het circuit, nadat hij in 2016 de Moto3-race in Maleisië op zijn naam schreef. Ook Miguel Oliveira (een keer in Moto2, een keer in Moto3) en Johann Zarco (twee keer in Moto2) wonnen in het verleden twee keer op Sepang, al voeren Marc Marquez en Maverick Viñales de ranglijst aan wat betreft de huidige rijders. Marquez won twee keer als MotoGP-rijder en één keer in de 125cc, Viñales deed dat eenmaal zowel de MotoGP, Moto2 als 125cc. Voegt een van deze rijders een nieuwe zege toe aan hun palmares, of staat er dit weekend een andere winnaar op?

MotoGP tijden: Grand Prix van Maleisië 2023

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Moto3 VT1 Vrijdag 10 november 09.00u - 09.35u 02.00u - 02.35u Moto2 VT1 Vrijdag 10 november 09.50u - 10.30u 02.50u - 03.30u MotoGP VT1 Vrijdag 10 november 10.45u - 11.30u 03.45u - 04.30u Moto3 VT2 Vrijdag 10 november 13.15u - 13.50u 06.15u - 06.50u Moto2 VT2 Vrijdag 10 november 14.05u - 14.45u 07.05u - 07.45u MotoGP VT Vrijdag 10 november 15.00u - 16.00u 08.00u - 09.00u Moto3 VT3 Zaterdag 11 november 08.40u - 09.10u 01.40u - 02.10u Moto2 VT3 Zaterdag 11 november 09.25u - 09.55u 02.25u - 02.55u MotoGP VT2 Zaterdag 11 november 10.10u - 10.40u 03.10u - 03.40u MotoGP Q1 Zaterdag 11 november 10.50u - 11.05u 03.50u - 04.05u MotoGP Q2 Zaterdag 11 november 11.15u - 11.30u 04.15u - 04.30u Moto3 Q Zaterdag 11 november 12.50u - 13.30u 05.50u - 06.30u Moto2 Q Zaterdag 11 november 13.45u - 14.25u 06.45u - 07.25u MotoGP Sprint Zaterdag 11 november 15.00u 08.00u MotoGP Warm-up Zondag 12 november 10.40u - 10.50u 03.40u - 03.50u Moto3 Race Zondag 12 november 12.00u 05.00u Moto2 Race Zondag 12 november 13.15u 06.15u MotoGP Race Zondag 12 november 15.00u 08.00u

De MotoGP Grand Prix van Maleisië wordt verreden op zondag 12 november 2023. De race op Sepang International Circuit telt 20 ronden en begint om 15.00 uur lokale tijd. Het is dan 8.00 uur in Nederland. De totale race-afstand op het 5,543 kilometer circuit bedraagt 110,86 kilometer. Mocht de race vroegtijdig stilgelegd moeten worden, dan kan er na vijftien ronden een einduitslag met volledige punten worden opgemaakt.

Een dag eerder vindt op zaterdag 11 november 2023 de sprintrace in Maleisië al plaats. De korte race begint om 15.00 uur lokale tijd, in Nederland is het dan 8.00 uur. Er worden tien ronden gereden en daarbij liggen voor de top-negen punten klaar. De winnaar verdient twaalf punten, met negen stuks voor de nummer twee en zeven punten voor de nummer drie. Daarna loopt het af tot één punt voor de rijder op P9.

Eerder op de zaterdag wordt de kwalificatie in Sepang verreden. Die begint om 10.50 uur lokale tijd, in Nederland is het dan 3.50 uur. Die sessie volgt direct na de tweede vrije training. De actie in Maleisië begint op vrijdag 10 november met twee trainingen. De eerste vrije training van 45 minuten begint om 3.45 uur Nederlandse tijd, de training van 60 minuten - waarin een plek in Q2 verdiend kan worden - start om 8.00 uur.