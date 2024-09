Na een lange reeks krachtmetingen op Europese circuits begint de MotoGP dit weekend aan een serie van vijf Grands Prix in Azië en Australië. De eerste stop is op het Mandalika International Street Circuit, waar sinds 2022 de Grand Prix van Indonesië wordt verreden. Jorge Martín reist als kampioenschapsleider af naar Zuidoost-Azië, nadat hij in de Grand Prix van Emilia-Romagna als tweede over de finish kwam achter Enea Bastianini. De Pramac-rijder breidde zijn voorsprong op Francesco Bagnaia uit tot 24 punten, mede doordat de regerend wereldkampioen zeven ronden voor het einde crashte en uitviel.

Vorig jaar leek Martín in Mandalika op weg naar de overwinning, maar een kostbare crash vanuit leidende positie wierp de zege in de schoot van Bagnaia. De Italiaan nam door zijn zege ook de leiding in de titelstrijd weer over van zijn concurrent, die door zijn zege in de sprintrace juist even WK-leider was geworden. De enige andere MotoGP-race op het Mandalika International Street Circuit werd in 2022 gewonnen door Miguel Oliveira. Als Bagnaia of Oliveira erin slaagt om de editie van 2024 te winnen, wordt diegene de eerste rijder die meer dan één zege boekt in Indonesië. Dat geldt ook voor Pedro Acosta, die vorig jaar de Moto2-race won. Gaat het dagsucces naar een van deze drie rijders, of komt er een nieuwe winnaar bovendrijven?

MotoGP tijden: Grand Prix van Indonesië 2024

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT +8) Vrijdag 27 september Moto3 VT 03.00u - 03.35u 09.00u - 09.35u Vrijdag 27 september Moto2 VT 03.50u - 04.30u 09.50u - 10.30u Vrijdag 27 september MotoGP VT1 04.45u - 05.30u 10.45u - 11.30u Vrijdag 27 september Moto3 Training 1 07.15u - 07.50u 13.15u - 13.50u Vrijdag 27 september Moto2 Training 1 08.05u - 08.45u 14.05u - 14.45u Vrijdag 27 september MotoGP Training 09.00u - 10.00u 15.00u - 16.00u

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT +8) Zaterdag 28 september Moto3 Training 2 02.40u - 03.10u 08.40u - 09.10u Zaterdag 28 september Moto2 Training 2 03.25u - 03.55u 09.25u - 09.55u Zaterdag 28 september MotoGP VT2 04.10u - 04.40u 10.10u - 10.40u Zaterdag 28 september MotoGP Q1 04.50u - 05.05u 10.50u - 11.05u Zaterdag 28 september MotoGP Q2 05.15u - 05.30u 11.15u - 11.30u Zaterdag 28 september Moto3 Q 06.50u - 07.30u 12.50u - 13.30u Zaterdag 28 september Moto2 Q 07.45u - 08.25u 13.45u - 14.25u Zaterdag 28 september MotoGP Sprintrace 09.00u 15.00u

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT +8) Zondag 29 september MotoGP Warm-up 04.40u - 04.50u 10.40u - 10.50u Zondag 29 september Moto3 Race 06.00u 12.00u Zondag 29 september Moto2 Race 07.15u 13.15u Zondag 29 september MotoGP Race 09.00u 15.00u

Op zondag 29 september 2024 wordt de MotoGP Grand Prix van Indonesië verreden. De race begint om 15.00 uur lokale tijd en door het tijdsverschil met Nederland is het hier een vroegertje, want om 09.00 uur doven de startlichten. Er worden 27 ronden gereden op het 4,313 kilometer lange Mandalika International Street Circuit, waardoor de totale raceafstand uitkomt op 116,13 kilometer. Luca Marini heeft de allersnelste ronde ooit op het circuit met 1.29.978, een tijd die hij vorig jaar in de kwalificatie reed.

Een dag eerder werkt de MotoGP al een sprintrace van dertien ronden af in Indonesië. Deze sprintrace begint om 15.00 uur lokale tijd - 09.00 uur in Nederland - en de top-negen kan punten verdienen. Voor de winnaar liggen twaalf punten klaar, gevolgd door negen en zeven stuks voor de rijders op de tweede en derde plek. Daarna wordt afgeteld naar één punt voor de negende in de einduitslag.

Eerder op zaterdag 28 september wordt de kwalificatie afgewerkt in Mandalika. Dat gebeurt om 10.50 uur lokale tijd - 04.50 uur in Nederland. Deze kwalificatie volgt direct na afloop van de tweede en laatste vrije training. Ook op vrijdag wordt er twee keer getraind. De eerste vrije training begint om 10.45 uur lokale tijd - 04.45 uur in Nederland - en duurt 45 minuten. De tweede sessie duurt 60 minuten en begint om 15.00 uur (09.00 uur in Nederland). De tien snelste rijders in deze training plaatsen zich rechtstreeks voor Q2.