Phillip Island heeft een fantastische historie op het gebied van de motorsport. Al in de jaren dertig van de vorige eeuw werden de eerste motorraces gehouden op het eiland. Toch duurde het tot 1997 voordat Phillip Island echt op vaste basis terugkeerde op de kalender. Sindsdien is het de favoriete bestemming van heel veel coureurs. In de MotoGP staan ook uitsluitend grote namen op de erelijst. Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo en Marc Marquez. Allemaal wonnen ze op Phillip Island. Marquez is de laatste winnaar. Hij had in 2019 de wereldtitel al lang en breed binnen toen hij daar zijn elfde overwinning van het seizoen binnenhaalde.

Marquez tempert zelf de verwachtingen als het gaat om het aankomende raceweekend, maar dat het een zeer interessante strijd gaat worden staat als een paal boven water. Fabio Quartararo (219 punten) en Francesco Bagnaia (217 punten) gaan zij-aan-zij richting het eiland waar beide mannen maar weinig ervaring hebben. Bagnaia werkte er in 2019 zijn beste race van het seizoen af, hij werd vierde achter teamgenoot Jack Miller. Quartararo crashte in de eerste ronde uit de wedstrijd na een incident met Danilo Petrucci.

Jack Miller kan als favoriet voor de Australische Grand Prix bestempeld worden. De rijder is bezig aan zijn beste reeks in de MotoGP en verkeert momenteel in topvorm. Hij is in het kampioenschap Quartararo tot op veertig punten genaderd. En zoals Miguel Oliveira, de winnaar van de Thaise Grand Prix, al zei na afloop van die race: “Met 8 graden Celsius en regen kan er veel gebeuren op Phillip Island.”

Starttijd voor de MotoGP Grand Prix van Australië 2022

Met een tijdverschil van negen uur met Nederland moeten de Europese fans vroeg uit de veren om niets van de actie op Phillip Island te missen. Op vrijdag staan er twee MotoGP-trainingen op het programma waarvan het begin gepland staat voor 00.55u Nederlandse tijd en 05.10u Nederlandse tijd. Op zaterdag gaat de actie dan verder met de derde training om 00.55u. De vierde vrije training begint om 04.30 uur met aansluitend om 05.10 uur de kwalificatie. De warm-up staat gepland voor 00.40 uur terwijl de MotoGP Grand Prix van Australië begint om 05.00 uur.

De MotoGP staat op vrijdag en zaterdag als tweede klasse op het programma, maar de race op zondag volgt wel na Moto3 én Moto2.

Dag Klasse Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 14 oktober Moto3 Vrije training 1 00.00u-00.40u MotoGP Vrije training 1 00.55u-01.40u Moto2 Vrije training 1 01.55u-02.35u Moto3 Vrije training 2 04.15u-04.55u MotoGP Vrije training 2 05.10u-05.55u Moto2 Vrije training 2 06.10u-06.50u Zaterdag 15 oktober Moto3 Vrije training 3 00.00u-00.40u MotoGP Vrije training 3 00.55u-01.40u Moto2 Vrije training 3 01.55u-02.35u Moto3 Kwalificatie 03.35u-04.15u MotoGP Vrije training 4 04.30u-05.00u MotoGP Q1 05.10u-05.25u MotoGP Q2 05.35u-05.50u Moto2 Kwalificatie 06.10u-06.50u Zondag 16 oktober Moto3 Warm-up 00.00u-00.10u Moto2 Warm-up 00.20u-00.30u MotoGP Warm-up 00.40u-01.00u Moto3 Race 02.00u Moto2 Race 03.20u MotoGP Race 05.00u