Afgelopen weekend zette Francesco Bagnaia een goede stap richting zijn tweede opeenvolgende MotoGP-wereldtitel. Op een totale off-day van concurrent Jorge Martin werd de Ducati-rijder tweede, waarmee hij een voorsprong van 21 punten opbouwde richting zijn enige overgebleven concurrent. De beslissing gaat daardoor vallen tijdens het laatste weekend van het MotoGP-seizoen 2023: de Grand Prix van Valencia. In de sprintrace krijgt Bagnaia al de kans om de strijd te beslissen, al moet hij daarvoor minimaal vier punten uitlopen op Martin. Lukt dat niet, dan valt de beslissing tijdens de Grand Prix op zondag.

De MotoGP heeft sinds de opening van Circuit Ricardo Tormo in 1999 ieder jaar een bezoek gebracht aan de omloop nabij Valencia. Vorig jaar toonde Alex Rins zich de sterkste in de afscheidsrace van Suzuki door af te rekenen met KTM-rijder Brad Binder en Pramac Ducati-rijder Martin. Het was Rins' eerste overwinning in Valencia in een van de drie wereldkampioenschappen, waar Dani Pedrosa recordhouder is met zeven zeges. Van de huidige rijders waren Marc Marquez en Miguel Oliveira de succesvolste rijders met drie zeges in Valencia. Marquez won twee keer als MotoGP-rijder en eenmaal in de Moto2, terwijl Oliveira twee Moto2-zeges en een Moto3-overwinning boekte. Ook Maverick Viñales, Binder en Martin wonnen meer dan eens in Valencia. Weet een van deze rijders komend weekend opnieuw te zegevieren, of gaat de eer toch naar een rijder die pas eenmaal of zelfs nog nooit won in Valencia?

MotoGP tijden: Grand Prix van Valencia 2023

Sessie Datum Lokale tijd Moto3 VT1 Vrijdag 24 november 09.00u - 09.35u Moto2 VT1 Vrijdag 24 november 09.50u - 10.30u MotoGP VT1 Vrijdag 24 november 10.45u - 11.30u Moto3 VT2 Vrijdag 24 november 13.15u - 13.50u Moto2 VT2 Vrijdag 24 november 14.05u - 14.45u MotoGP VT Vrijdag 24 november 15.00u - 16.00u Moto3 VT3 Zaterdag 25 november 08.40u - 09.10u Moto2 VT3 Zaterdag 25 november 09.25u - 09.55u MotoGP VT2 Zaterdag 25 november 10.10u - 10.40u MotoGP Q1 Zaterdag 25 november 10.50u - 11.05u MotoGP Q2 Zaterdag 25 november 11.15u - 11.30u Moto3 Q Zaterdag 25 november 12.50u - 13.30u Moto2 Q Zaterdag 25 november 13.45u - 14.25u MotoGP Sprint Zaterdag 25 november 15.00u MotoGP Warm-up Zondag 26 november 10.40u - 10.50u Moto3 Race Zondag 26 november 12.00u Moto2 Race Zondag 26 november 13.15u MotoGP Race Zondag 26 november 15.00u

De MotoGP Grand Prix van Valencia wordt verreden op zondag 26 november 2023. De race op het 4,005 kilometer lange Circuit Ricardo Tormo telt 27 ronden en begint om 15.00 uur. De totale race-afstand bedraagt in totaal 108,14 kilometer en in het geval van een rode vlag kan na 20 ronden een einduitslag met volledige punten worden opgemaakt.

De eerste race wordt op zaterdag 25 november 2023 al verreden met de sprintrace van de GP van Valencia. De korte race heeft een lengte van dertien ronden en begint eveneens om 15.00 uur. Voor de winnaar liggen twaalf WK-punten klaar, gevolgd door negen punten voor de nummer twee en zeven punten voor de nummer drie. Daarna loopt het aantal punten verder af tot één puntje voor de rijder op P9.

Eerder op zaterdag werkt de MotoGP om 10.50 uur lokale tijd al de kwalificatie voor de GP van Valencia af. Deze sessie volgt direct na de tweede en afsluitende vrije training. Op vrijdag 24 november staan ook al twee vrije trainingen gepland. De eerste oefensessie begint om 10.45 uur en duurt 45 minuten, de tweede training - waarin ook plekken in Q2 veiliggesteld kunnen worden - duurt 60 minuten en begint om 15.00 uur.