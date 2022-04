De Amerikaanse Grand Prix van aankomend weekend is de vijfhonderdste sinds Dorna Sports, de FIM en IRTA de sport overnamen in 1992. Een speciale mijlpaal na dertig jaar waarin de sport radicaal veranderd is. Het had overigens niet veel gescheeld of het jubileum had nog een raceweekend uitgesteld moeten worden, gezien de problemen met de vracht in aanloop naar de Argentijnse GP van afgelopen weekend. Dat lijkt voor de reis naar Austin allemaal wel los te lopen en dus kan men zich opmaken voor de negende MotoGP-race op het Circuit of the Americas.

Dat circuit werd na de wedstrijd in oktober nog flink onder handen genomen omdat het asfalt zwaar ondermaats en gevaarlijk was. Het opnieuw asfalteren van het circuit was een voorwaarde om terug te keren en aan die oproep is voldaan. In de voorgaande acht edities van de Amerikaanse GP op COTA was Marc Marquez zeven keer de beste, ook in de meest recente editie van 2021. Het is nog de vraag of hij er aankomend weekend weer bij is, nadat hij een lichte hersenschudding opliep in de warm-up voor de GP van Indonesië.

Starttijd voor de MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten

Net zoals in Argentinië loopt de tijd in de Verenigde Staten een paar uur achter op Europa. Het betekent dat de sessies later op de dag plaatsvinden. De training op vrijdag begint om 16.55 uur onze tijd met om 21.10 uur de tweede oefensessie voor MotoGP-coureurs. Op zaterdag begint de derde training ook om 16.55. Vanaf 20.30 uur begint dan de vierde vrije training met aansluitend om 21.10 uur de kwalificatie voor de GP van de Verenigde Staten.

Om het qua tijden enigszins in de hand te houden voor de Europese kijker, worden de sessies van Moto3 na de MotoGP verreden. De MotoGP-wedstrijd op zondag is daarom ook de tweede wedstrijd op zondagavond. Het raceprogramma begint om 18.20 uur met de Moto2-wedstrijd, gevolgd door de Amerikaanse GP voor de MotoGP om 20.00 uur. Om 21.30 uur beginnen de Moto3-coureurs vervolgens aan hun wedstrijd.

Dag Klasse Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 8 april Moto2 Vrije training 1 16.00u-16.40u MotoGP Vrije training 1 16.55u-17.40u Moto3 Vrije training 1 17.55u-18.35u Moto2 Vrije training 2 20.15u-20.55u MotoGP Vrije training 2 21.10u-21.55u Moto3 Vrije training 2 22.10u-22.50u Zaterdag 9 april Moto2 Vrije training 3 16.00u-16.40u MotoGP Vrije training 3 16.55u-17.40u Moto3 Vrije training 3 17.55u-18.35u Moto2 Kwalificatie 19.35u-20.15u MotoGP Vrije training 4 20.30u-21.00u MotoGP Q1 21.10u-21.25u MotoGP Q2 21.35u-21.50u Moto3 Kwalificatie 22.10u-22.50u Zondag 10 april Moto2 Warm-up 16.20u-16.30u MotoGP Warm-up 16.40u-17.00u Moto3 Warm-up 17.10u-17.20u Moto2 Race 18.20u MotoGP Race 20.00u Moto3 Race 21.30u