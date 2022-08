Het MotoGP-circus heeft ruim een maand kunnen uitrusten en bijtanken na de drukke eerste seizoenshelft. Na de TT van Assen gingen veel coureurs en teamleden op vakantie om even te ontspannen en te reflecteren op de eerste seizoenshelft. De rust is bijna weer gedaan, want dit weekend wordt er weer gestreden om de waardevolle WK-punten. De plaats van handeling: het iconische circuit van Silverstone in Engeland.

Met nog negen Grands Prix binnen een tijdsbestek van slechts drie maanden volgen de GP’s elkaar in rap tempo op. De grote vraag is wie daar het beste mee om kan gaan. Fabio Quartararo heeft in elk geval voldoende tijd gehad om zijn domme fout in Assen te analyseren. Desondanks begint de Fransman met een gezonde marge van 21 punten aan de tweede seizoenshelft. Aleix Espargaro is zijn enige serieuze bedreiger en zal er alles aan doen om Aprilia de wereldtitel te bezorgen. Johann Zarco (114 punten), Francesco Bagnaia (106 punten) en Enea Bastianini (105 punten) zullen echt uit een ander vaatje moeten gaan tappen willen zij nog aanspraak maken op de hoofdprijs. Hun eerste kans is aankomend weekend.

Starttijd MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone 2022

De Britse GP vindt plaats op zondag 7 augustus. De race begint om 13.00 uur lokale tijd, dat is om 14.00 uur Nederlandse tijd. Vanwege het tijdsverschil met Engeland is het programma ietwat aangepast en wordt de Moto2-race pas na de MotoGP Grand Prix verreden.

Op de vrijdag staan zoals gebruikelijk twee vrije trainingen op het programma. Door het tijdsverschil met Silverstone vinden deze sessies volgens de Nederlandse tijd een uur later plaats. De eerste training begint om 10.55 uur, de tweede sessie gaat om 15.10 uur Nederlandse tijd van start. Ook op zaterdag vinden alle sessies een uur later plaats. Om 10.55 uur Nederlandse tijd gaat VT3 van start, met om 14.30 uur de laatste training. De kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië begint om 15.10 uur Nederlandse tijd.

Dag Klasse Sessie Lokale tijd Nederlandse tijd Vrijdag 5 augustus Moto3 Vrije training 1 09.00u - 09.40u 10.00u - 10.40u MotoGP Vrije training 1 09.55u - 10.40u 10.55u - 11.40u Moto2 Vrije training 1 10.55u - 11.35u 11.55u - 12.35u Moto3 Vrije training 2 13.15u - 13.55u 14.15u - 14.55u MotoGP Vrije training 2 14.10u - 14.55u 15.10u - 15.55u Moto2 Vrije training 2 15.10u - 15.50u 16.10u - 16.50 Zaterdag 6 augustus Moto3 Vrije training 3 09.00u - 09.40u 10.00u - 10.40u MotoGP Vrije training 3 09.55u - 10.40u 10.55u - 11.40u Moto2 Vrije training 3 10.55u - 11.35u 11.55u - 12.35u Moto3 Kwalificatie 12.35u - 13.15u 13.35u - 14.15u MotoGP Vrije training 4 13.30u - 14.00u 14.30u - 15.00u MotoGP Kwalificatie - Q1 14.10u - 14.25u 15.10u - 15.25u MotoGP Kwalificatie - Q2 14.35u - 14.50u 15.35u - 15.50u Moto2 Kwalificatie 15.10u - 15.50u 16.10u - 16.50u Zondag 7 augustus Moto3 Warm-up 09.20u - 09.30u 10.20u - 10.30u MotoGP Warm-up 09.40u - 10.00u 10.40u - 11.00u Moto2 Warm-up 10.10u - 10.20u 11.10u - 11.20u Moto3 Race 11.20u 12.20u MotoGP Race 13.00u 14.00u Moto2 Race 14.30u 15.30u