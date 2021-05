MotoGP tijdschema: Hoe laat begint de Grand Prix van Italië?

De MotoGP-paddock trekt voor het eerst in twee jaar weer naar Mugello. Vorig jaar ontbrak de traditionele afspraak in de wonderschone Toscaanse heuvels door het coronavirus. Een groot gemis voor de Italiaanse fans, maar ook voor de fans die van snelheid houden. Op het rechte stuk naar de eerste bocht worden de hoogste snelheden van het seizoen gehaald. Eerder dit jaar scherpte Johann Zarco het record in Qatar al aan, reken maar dat het dit weekend weer gaat gebeuren.

De Grand Prix van Italië werd in 2019 gewonnen door Danilo Petrucci, die destijds nog in dienst van het Ducati-fabrieksteam reed. De Italiaan was een populaire winnaar, al was het maar omdat Ducati veel waarde hecht aan eremetaal op het eigen circuit. Win je namens de Desmosedici op het eigen Mugello? Dan ben je voor de eeuwigheid in de harten gesloten van de gepassioneerde Italianen. Desondanks is Petrucci vertrokken bij Ducati, hij rijdt nu bij KTM. Ook de winnaar van een jaar eerder, Jorge Lorenzo, is er niet meer bij.

Met Francesco Bagnaia, Jack Miller en Johann Zarco heeft het merk echter nog een aantal serieuze kleppers die mee kunnen doen om de prijzen.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Italië?

Voor de MotoGP Grand Prix van Italië wordt het reguliere tijdschema aangehouden. De trainingen op vrijdag beginnen om 9.55 uur en 14.10. De derde training begint zaterdagochtend eveneens om 9.55 uur waarna de vierde oefensessie om 13.30 uur begint met aansluitend de kwalificatie om 14.10 uur.

Op zondag staat de warm-up om 9.40 uur op het programma met de MotoGP-race over 17 ronden om 14.00 uur. De Moto3-race begint eerder op de ochtend om 11.00 uur, de Moto2-wedstrijd met Bo Bendsneyder begint om 12.20 uur.

Volledig tijdschema MotoGP Grand Prix van Italië

Dag Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 1e vrije training 09.55u-10.40u 2e vrije training 14.10u-14.55u Zaterdag 3e vrije training 09.55u-10.40u 4e vrije training 13.30u-14.00u Q1 14.10u-14.25u Q2 14.35u-14.50u Zondag Warm-up 09.40u-10.00u Race 14.00u