Na eremetaal behaald te hebben in Assen, Silverstone, Spielberg en Misano jaagt Francesco Bagnaia dit weekend tijdens de Grand Prix van Aragon op zijn vijfde achtereenvolgende overwinning. In het kampioenschap heeft Bagnaia zijn achterstand aardig verkleind. De Italiaan staat na een wijfelend begin van het seizoen nu op de tweede plek en heeft slechts dertig punten achterstand op Fabio Quartararo, de WK-leider.

Quartararo zal met de daver op het lijf naar Aragon trekken. Het circuit in Spanje is namelijk een kolfje naar de hand van Bagnaia en Ducati. Vorig jaar vocht Bagnaia een rondenlang gevecht uit met Marc Marquez, maar besliste de strijd uiteindelijk in zijn voordeel. Het was destijds een belangrijke race voor Bagnaia, die probeerde zijn kampioenschap op de rit te krijgen.

De MotoGP-grid is dit weekend weer compleet. Marc Marquez rijdt zijn eerste Grand Prix sinds hij eind mei tijdelijk afscheid nam voor een vierde operatie aan zijn bovenarm. Ook Joan Mir is weer van de partij. Cal Crutchlow keert ook tijdelijk terug op de grid. Hij is bij RNF Yamaha de vervanger van Andrea Dovizioso, die in Misano de helm aan de wilgen hing.

Starttijd MotoGP Grand Prix van Aragon 2022

Alle reden dus om er dit weekend nog eens goed voor te gaan zitten. De MotoGP houdt dit weekend weer het vertrouwde weekendschema aan. Het betekent dat de trainingen op vrijdag om 9.55 uur en 14.10 uur beginnen. Op zaterdag begint de actie met de derde vrije training om 9.55 uur. Om 13.30 uur staat vervolgens de vierde vrije training op het programma met aansluitend de kwalificatie. Die begint om 14.10 uur. Om 14.50 uur weten we dan wie zondag om 14.00 uur van pole-position mag starten in de Grand Prix van Aragon. De race op MotorLand Aragon gaat over 23 ronden.

Dag Klasse Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 16 september Moto3 Vrije training 1 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 1 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 1 10.55u-11.35u Moto3 Vrije training 2 13.15u-13.55u MotoGP Vrije training 2 14.10u-14.55u Moto2 Vrije training 2 15.10u-15.50u Zaterdag 17 september Moto3 Vrije training 3 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 3 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 3 10.55u-11.35u Moto3 Kwalificatie 12.35u-13.15u MotoGP Vrije training 4 13.30u-14.00u MotoGP Q1 14.10u-14.25u MotoGP Q2 14.35u-14.50u Moto2 Kwalificatie 15.10u-15.50u Zondag 18 september Moto3 Warm-up 09.00u-09.10u Moto2 Warm-up 09.20u-09.30u MotoGP Warm-up 09.40u-10.00u Moto3 Race 11.00u Moto2 Race 12.20u MotoGP Race 14.00u