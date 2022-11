MotoGP tijdschema: De tijden voor de Grand Prix van Valencia

Valtteri Bottas debuteert in 2023 alsnog in Race of Champions

Eigenlijk zou hij in 2022 zijn debuut al maken in de Race of Champions, maar toen moest Valtteri Bottas zich op het laatste moment nog afmelden. In 2023 is de Finse Formule 1-coureur er alsnog bij in Pite Havsbad om voor het eerst deel te nemen aan het evenement.