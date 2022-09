Francesco Bagnaia was vorig jaar volop in de race voor de wereldtitel en zette de druk nog maar eens op de ketel bij Fabio Quartararo toen hij de Grand Prix van San Marino op zijn naam zette. Enkele weken later was het gedaan toen Bagnaia in leidende positie ten val kwam en Quartararo zodoende zijn eerste MotoGP-wereldtitel pakte. Het Misano World Circuit Marco Simoncelli speelde al vaker een belangrijke rol in het wereldkampioenschap en mogelijk gaat dat ook dit jaar weer gebeuren. Het verschil tussen Bagnaia en Quartararo is immers weer kleiner geworden nadat de Ducati-piloot in Oostenrijk zijn hattrick voltooide.

De Grand Prix van San Marino is om nóg een reden een speciale gelegenheid. Andrea Dovizioso kondigde op de donderdag na de zomerstop te stoppen. Dat was op zich geen verrassing, maar wel verrassend was dat hij er na deze race mee stopt. De man uit Forli was in de MotoGP goed voor 15 overwinningen, 62 podiums en 7 pole-positions. Na 248 starts hangt hij dit weekend zijn helm aan de wilgen als coureur bij RNF Yamaha. In zijn kielzog houdt ook crew-chief Ramon Forcada het voor gezien. De technicus behaalde met Alex Crivillé en Jorge Lorenzo maar liefst vier wereldtitels. De MotoGP verliest daarmee weer een echte legende.

Starttijd MotoGP Grand Prix van San Marino 2022

Alle reden dus om er dit weekend nog eens goed voor te gaan zitten. De MotoGP houdt dit weekend weer het vertrouwde weekendschema aan. Het betekent dat de trainingen op vrijdag om 9.55 uur en 14.10 uur beginnen. Op zaterdag begint de actie met de derde vrije training om 9.55 uur. Om 13.30 uur staat vervolgens de vierde vrije training op het programma met aansluitend de kwalificatie. Die begint om 14.10 uur. Om 14.50 uur weten we dan wie zondag om 14.00 uur van pole-position mag starten in de Grand Prix van San Marino. De race op het Misano World Circuit Marco Simoncelli gaat over 27 ronden.

Dag Klasse Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 2 september Moto3 Vrije training 1 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 1 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 1 10.55u-11.35u Moto3 Vrije training 2 13.15u-13.55u MotoGP Vrije training 2 14.10u-14.55u Moto2 Vrije training 2 15.10u-15.50u Zaterdag 3 september Moto3 Vrije training 3 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 3 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 3 10.55u-11.35u Moto3 Kwalificatie 12.35u-13.15u MotoGP Vrije training 4 13.30u-14.00u MotoGP Q1 14.10u-14.25u MotoGP Q2 14.35u-14.50u Moto2 Kwalificatie 15.10u-15.50u Zondag 4 september Moto3 Warm-up 09.00u-09.10u Moto2 Warm-up 09.20u-09.30u MotoGP Warm-up 09.40u-10.00u Moto3 Race 11.00u Moto2 Race 12.20u MotoGP Race 14.00u