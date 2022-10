MotoGP tijdschema: De tijden voor de Grand Prix van Maleisië

Francesco Bagnaia eindigde afgelopen weekend op de derde plek in de Grand Prix van Australië en dat was meteen genoeg om de leiding in het wereldkampioenschap over te nemen van Fabio Quartararo. De Fransman maakte een fout, reed buiten de punten en kwam later in de race hard ten val. Het was voor Quartararo al de derde nulscore in vier races en er moet voor hem veel gebeuren om het tij te keren. In Maleisië krijgt Bagnaia zijn eerste kans om de MotoGP-wereldtitel te winnen. Hij moet dan elf punten meer scoren dan de Yamaha-coureur. Maar er zijn nog twee kanshebbers: Als Aleix Espargaro erin slaagt om de Grand Prix van Maleisië te winnen, dan wordt de strijd pas twee weken later in Valencia beslist. Enea Bastianini is de vierde en laatste titelkandidaat, hij heeft echter een klein wonder nodig om nog aanspraak te maken op de wereldtitel.

De Grand Prix van Maleisië staat net als de voorgaande races voor het eerst sinds 2019 weer op de kalender. Het enige verschil met die wedstrijden is dat de MotoGP-coureurs recent nog wel gereden hebben op het Sepang International Circuit. De belangrijke wintertest in februari kon namelijk gewoon doorgaan. Als we kijken naar de laatste race, dan is Maverick Viñales de laatste winnaar. De toenmalig Yamaha-rijder soleerde naar de winst voor Marc Marquez en Andrea Dovizioso.

Starttijd MotoGP Grand Prix van Maleisië 2022

De MotoGP Grand Prix van Maleisië op het Sepang International Circuit wordt verreden op zondag 23 oktober. De race begint om 15.00 uur lokale tijd. Door het tijdverschil begint de race in de Nederlandse ochtend om 9.00 uur. De race op het 5,5 kilometer lange circuit gaat over twintig ronden. De MotoGP-race is zoals vertrouwd de derde wedstrijd van de dag na de Moto3-race (start om 6.00 uur Nederlandse tijd) en de Moto2-race (start om 7.20 uur Nederlandse tijd).

Dag Klasse Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 21 oktober Moto3 Vrije training 1 03.00u-03.40u Moto2 Vrije training 1 03.55u-04.35u MotoGP Vrije training 1 04.50u-05.35u Moto3 Vrije training 2 07.15u-07.55u Moto2 Vrije training 2 08.10u-08.50u MotoGP Vrije training 2 09.05u-09.50u Zaterdag 22 oktober Moto3 Vrije training 3 03.00u-03.40u Moto2 Vrije training 3 03.55u-04.35u MotoGP Vrije training 3 04.50u-05.35u Moto3 Kwalificatie 06.35u-07.15u Moto2 Kwalificatie 07.30u-08.10u MotoGP Vrije training 4 08.25u-08.55u MotoGP Q1 09.05u-09.20u MotoGP Q2 09.30u-09.45u Zondag 23 oktober Moto3 Warm-up 04.00u-04.10u Moto2 Warm-up 04.20u-04.30u MotoGP Warm-up 04.40u-05.00u Moto3 Race 06.00u Moto2 Race 07.20u MotoGP Race 09.00u