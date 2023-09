MotoGP tijdschema: De vroege tijden van de Grand Prix van Japan

Afgelopen weekend werd met de Grand Prix van India het startsein gegeven voor de drukke slotfase van het MotoGP-seizoen 2023 met acht Grands Prix in tien weekenden. Voor WK-leider Francesco Bagnaia is de reeks niet goed begonnen, want na zijn tweede plaats in de sprintrace crashte hij vanuit tweede positie in de Grand Prix. Het bezorgde Jorge Martin de tweede plek in de hoofdrace, waardoor hij zijn achterstand op Bagnaia heeft verkleind tot dertien punten. Ook Marco Bezzecchi heeft het gat met de fabriekscoureur van Ducati weer verkleind door op dominante wijze te zegevieren op het Buddh International Circuit. Zijn achterstand bedraagt nog maar 44 punten als de MotoGP afreist naar Motegi voor de veertiende ronde van het seizoen: de Grand Prix van Japan.

De Japanse Grand Prix viel in 2022 ten prooi aan Jack Miller. De Australiër rekende op zijn Ducati betrekkelijk eenvoudig af met zijn huidige KTM-teamgenoot Brad Binder en Jorge Martin. Marc Marquez werd vierde in die race en is nog altijd de succesvolste coureur aller tijden in Motegi met vijf overwinningen (drie in de MotoGP, één in de Moto2 en één in de 125cc). De eerstvolgende op de lijst met huidige MotoGP-coureurs is Alex Marquez, die drie keer zegevierde in Japan (twee keer in Moto3 en eenmaal in Moto2), terwijl Johann Zarco twee zeges heeft geboekt in Motegi (125cc en Moto2). Weet een van deze rijders een nieuwe overwinning aan hun totaal toe te voegen? Wordt Miller, Bagnaia, Pol Espargaro of Bezzecchi de volgende meervoudig winnaar? Of wordt de winnaar iemand die nog niet eerder een GP heeft gewonnen in Japan?

MotoGP tijden: Grand Prix van Japan 2023

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Moto3 VT1 Vrijdag 29 september 09.00u - 09.35u 02.00u - 02.35u Moto2 VT1 Vrijdag 29 september 09.50u - 10.30u 02.50u - 03.30u MotoGP VT1 Vrijdag 29 september 10.45u - 11.30u 03.45u - 04.30u Moto3 VT2 Vrijdag 29 september 13.15u - 13.50u 06.15u - 06.50u Moto2 VT2 Vrijdag 29 september 14.05u - 14.45u 07.05u - 07.45u MotoGP VT Vrijdag 29 september 15.00u - 16.00u 08.00u - 09.00u Moto3 VT3 Zaterdag 30 september 08.40u - 09.10u 01.40u - 02.10u Moto2 VT3 Zaterdag 30 september 09.25u - 09.55u 02.25u - 02.55u MotoGP VT2 Zaterdag 30 september 10.10u - 10.40u 03.10u - 03.40u MotoGP Q1 Zaterdag 30 september 10.50u - 11.05u 03.50u - 04.05u MotoGP Q2 Zaterdag 30 september 11.15u - 11.30u 04.15u - 04.30u Moto3 Q Zaterdag 30 september 12.50u - 13.30u 05.50u - 06.30u Moto2 Q Zaterdag 30 september 13.45u - 14.25u 06.45u - 07.25u MotoGP Sprint Zaterdag 30 september 15.00u 08.00u MotoGP Warm-up Zondag 1 oktober 10.40u - 10.50u 03.40u - 03.50u Moto3 Race Zondag 1 oktober 12.00u 05.00u Moto2 Race Zondag 1 oktober 13.15u 06.15u MotoGP Race Zondag 1 oktober 15.00u 08.00u De MotoGP Grand Prix van Japan wordt verreden op zondag 1 oktober 2023. De race op Mobility Resort Motegi telt 24 ronden en begint om 15.00 uur lokale tijd. Wegens het tijdsverschil met Nederland is het alhier een vroegertje, want het startsein wordt om 8.00 uur gegeven. Er wordt een totale raceafstand van 115,22 kilometer afgelegd en als er na 18 ronden een rode vlag wordt gezwaaid, kan er een einduitslag worden opgemaakt. Op zaterdag komen de MotoGP-coureurs al in actie tijdens de sprintrace. Deze korte race telt twaalf ronden en begint om 15.00 uur lokale tijd (8.00 uur in Nederland). De winnaar van de sprintrace verdient twaalf WK-punten, met negen punten voor de nummer twee en zeven punten voor de coureur op P3. Daarna loopt dat verder af tot één punt voor de rijder die als negende eindigt. Voorafgaand aan de sprintrace werkt de MotoGP al een kwalificatie af in Motegi, die om 10.50 uur Japanse tijd begint (3.50 uur in Nederland). Daarvoor staat de tweede en afsluitende vrije training al op het programma. De actie van de Japanse GP begint op vrijdag met de 45 minuten durende eerste vrije training, die om 3.45 uur Nederlandse tijd van start gaat. Om 8.00 uur Nederlandse tijd begint vervolgens de belangrijke training waarin de eerste tien plekjes in Q2 worden vergeven.