MotoGP tijdschema: De tijden voor de Grand Prix van Catalonië

Het MotoGP-weekend in Frankrijk had niet beter kunnen verlopen voor Jorge Martín. De Pramac Ducati-rijder was de snelste op vrijdag, pakte op zaterdag pole-position en de zege in de sprintrace en schreef op zondag de Grand Prix in Le Mans op zijn naam. Met deze maximale score heeft Martín een voorsprong van 38 punten genomen in het kampioenschap van 2024, die inmiddels is aanbeland bij de zesde ronde: de Grand Prix van Catalonië. Deze race is tevens het eerste deel van een tweeluik, want een week later staat de Italiaanse Grand Prix al op het programma.

Het Circuit de Barcelona-Catalunya is Martín tot dusver nog niet goed gezind geweest, want de Spanjaard won er nog nooit. Afgelopen september werd hij nog derde in de MotoGP-race, achter racewinnaar Aleix Espargaró en diens Aprilia-teamgenoot Maverick Viñales. De succesvolste rijder in Montmeló is Valentino Rossi, die er in zijn loopbaan liefst tien keer zegevierde. Van de huidige rijders zijn Marc Márquez en Fabio Quartararo het succesvolste met twee MotoGP-zeges, aangevuld met een zege in respectievelijk de 125cc en de Moto2. Ook Álex Márquez won drie keer in Catalonië, al deed hij dat twee keer in de Moto2 en eenmaal in de Moto3. Weet een van hen opnieuw een zege te boeken, of gaat iemand anders met de punten aan de haal?

MotoGP tijden: Grand Prix van Catalonië 2024

Sessie Datum Tijd (CEST) Moto3 VT Vrijdag 24 mei 09.00u - 09.35u Moto2 VT Vrijdag 24 mei 09.50u - 10.30u MotoGP VT1 Vrijdag 24 mei 10.45u - 11.30u Moto3 Training 1 Vrijdag 24 mei 13.15u - 13.50u Moto2 Training 1 Vrijdag 24 mei 14.05u - 14.45u MotoGP Training Vrijdag 24 mei 15.00u - 16.00u Moto3 Training 2 Zaterdag 25 mei 08.40u - 09.10u Moto2 Training 2 Zaterdag 25 mei 09.25u - 09.55u MotoGP VT2 Zaterdag 25 mei 10.10u - 10.40u MotoGP Q1 Zaterdag 25 mei 10.50u - 11.05u MotoGP Q2 Zaterdag 25 mei 11.15u - 11.30u Moto3 Q Zaterdag 25 mei 12.50u - 13.30u Moto2 Q Zaterdag 25 mei 13.45u - 14.25u MotoGP Sprint Zaterdag 25 mei 15.00u MotoGP Warm-up Zondag 26 mei 09.40u - 09.50u Moto3 Race Zondag 26 mei 11.00u Moto2 Race Zondag 26 mei 12.15u MotoGP Race Zondag 26 mei 14.00u

De MotoGP Grand Prix van Catalonië wordt verreden op zondag 26 mei 2024. De race op het 4,657 kilometer lange Circuit de Barcelona-Catalunya telt 24 ronden en begint om 14.00 uur. De totale race-afstand bedraagt 111,77 kilometer. Mocht er na de achttiende ronde een rode vlag gezwaaid worden, dan wordt de race niet meer hervat.

Ook op zaterdag 25 mei racet de MotoGP al in Montmeló, want dan staat de sprintrace op het programma. Deze korte race gaat over twaalf ronden en begint om 15.00 uur. De winnaar verdient twaalf punten, gevolgd door negen voor de nummer twee en zeven voor de nummer drie. Daarna wordt afgebouwd tot één puntje voor de rijder op de negende plek.

Ook de kwalificatie voor de Catalaanse GP wordt verreden op zaterdag 25 mei. Deze sessie begint om 10.50 uur en volgt direct na de tweede vrije training, die om 10.10 uur van start gaat. Vrijdag wordt het raceweekend afgetrapt met twee oefensessies. De eerste vrije training vangt aan om 10.45 uur en duurt 45 minuten. In de tweede training, die om 15.00 uur begint en 60 minuten duurt, plaatsen de tien snelste rijders zich al voor Q2.