Enea Bastianini won begin maart de openingswedstrijd in Qatar, waarna Miguel Oliveira de ingekorte en regenachtige Grand Prix van Indonesië op zijn naam schreef. In die twee wedstrijden stonden zes verschillende coureurs op het podium, een teken dat de MotoGP anno 2022 zeer onvoorspelbaar is. Voor het eerst sinds 2019 keert de MotoGP terug naar Argentinië, waar het circuit Termas de Rio Hondo gelegen is. Die omloop stond in 2014 voor het eerst op de kalender en leverde in haar korte geschiedenis al wat tumultueuze momenten op.

In 2020 en 2021 stond de wedstrijd vanzelfsprekend niet op de kalender vanwege het coronavirus. Ook ging het paddockgebouw van Termas de Rio Hondo vorig jaar in vlammen op, waardoor het onmogelijk was er op een later tijdstip nog een wedstrijd te houden. Inmiddels is er een nieuwe faciliteit uit de grond gestampt en is het Argentijnse circuit klaar om de MotoGP-paddock vol egards te ontvangen. Marc Marquez was de winnaar in 2019 met Valentino Rossi en Andrea Dovizioso naast zich. Wie beklimmen deze keer het podium?

Starttijden MotoGP Grand Prix van Argentinië

Waar het in Indonesië nog afzien was om alle sessies mee te pikken, belooft het tijdens de Grand Prix van Argentinië iets eenvoudiger te worden voor de Nederlandse kijkers. De sessies vinden halverwege de middag of in de avond plaats. De trainingen op vrijdag beginnen om 15.50 uur en 20.05 uur Nederlandse tijd. De derde training op zaterdag begint ook om 15.50 uur onze tijd waarna de vierde vrije training van start gaat om 19.25 uur. Aansluitend vindt om 20.05 uur Nederlandse tijd de kwalificatie plaats.

De races voor de drie klassen beginnen zondag om 17.00 uur met de Moto3-klasse, gevolgd door Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh in Moto2 om 18.20 uur Nederlandse tijd. De MotoGP Grand Prix van Argentinië begint vervolgens om 20.00 uur onze tijd, dat is 15.00 uur lokale tijd.

Dag Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 1 april 1e vrije training 15.50u-16.35u 2e vrije training 20.05u-20.50u Zaterdag 2 april 3e vrije training 15.50u-16.35u 4e vrije training 19.25u-19.55u Q1 20.05u-20.20u Q2 20.30u-20.45u Zondag 3 april Warm-up 15.40u-16.00u Race Moto3 17.00u Race Moto2 18.20u Race MotoGP 20.00u