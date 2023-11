De triple-header ter afsluiting van het MotoGP-seizoen 2023 werd afgelopen weekend afgetrapt in Maleisië. Marco Bezzecchi viel daar af als titelkandidaat, maar het verschil tussen WK-leider Francesco Bagnaia en uitdager Jorge Martin is slechts minimaal veranderd in Sepang. Martin liep twee punten in tijdens de sprintrace, waarna Bagnaia op zondag weer drie punten meer scoorde dan zijn rivaal. Met een verschil van veertien punten in de tussenstand reizen ze af naar Losail, waar met de Grand Prix van Qatar de negentiende en voorlaatste ronde van het kampioenschap wordt verreden. De regerend wereldkampioen van Ducati krijgt aldaar ook zijn eerste (kleine) kans om de wereldtitel veilig te stellen: hij moet dan 23 punten uitlopen op Martin om niet meer te achterhalen te zijn.

De MotoGP bracht in 2004 voor het eerst een bezoek aan Qatar en het Losail International Circuit en sinds 2008 is het eveneens de thuishaven van de enige nachtrace op de kalender. Sindsdien reed de MotoGP alleen in 2020 niet in Qatar door de uitbraak van het coronavirus. Van de huidige rijders is Maverick Viñales de succesvolste geweest met drie overwinningen in Losail: twee in de MotoGP en eentje in de Moto3. Marc Marquez is de enige andere meervoudig winnaar in Qatar met één MotoGP-zege en eentje in de Moto2. Vorig jaar schreef Enea Bastianini de MotoGP-race op zijn naam, verder wisten ook Jorge Martin, Francesco Bagnaia, Joan Mir, Franco Morbidelli, Jack Miller en Pol Espargaro al eens te winnen in Losail. Zegeviert een van hen opnieuw tijdens het aankomende raceweekend, of wint iemand die eerder nog geen succes heeft gehad in Qatar?

MotoGP tijden: Grand Prix van Qatar 2023

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Moto3 VT1 Vrijdag 17 november 14.00u - 14.35u 12.00u - 12.35u Moto2 VT1 Vrijdag 17 november 14.50u - 15.30u 12.50u - 13.30u MotoGP VT1 Vrijdag 17 november 15.45u - 16.30u 13.45u - 14.30u Moto3 VT2 Vrijdag 17 november 18.15u - 18.50u 16.15u - 16.50u Moto2 VT2 Vrijdag 17 november 19.05u - 19.45u 17.05u - 17.45u MotoGP VT Vrijdag 17 november 20.00u - 21.00u 18.00u - 19.00u Moto3 VT3 Zaterdag 18 november 13.30u - 14.00u 11.30u - 12.00u Moto2 VT3 Zaterdag 18 november 14.15u - 14.45u 12.15u - 12.45u MotoGP VT2 Zaterdag 18 november 15.00u - 15.30u 13.00u - 13.30u MotoGP Q1 Zaterdag 18 november 15.40u - 15.55u 13.40u - 13.55u MotoGP Q2 Zaterdag 18 november 16.05u - 16.20u 14.05u - 14.20u Moto3 Q Zaterdag 18 november 17.50u - 18.30u 15.50u - 16.30u Moto2 Q Zaterdag 18 november 18.45u - 19.25u 16.45u - 17.25u MotoGP Sprint Zaterdag 18 november 20.00u 18.00u MotoGP Warm-up Zondag 19 november 15.40u - 15.50u 13.40u - 13.50u Moto3 Race Zondag 19 november 17.00u 15.00u Moto2 Race Zondag 19 november 18.15u 16.15u MotoGP Race Zondag 19 november 20.00u 18.00u

De MotoGP Grand Prix van Qatar wordt verreden op zondag 19 november 2023. De race op Losail International Circuit begint om 20.00 uur lokale tijd, in Nederland is het dan 18.00 uur. Er worden 22 ronden verreden op het 5,419 kilometer lange circuit, waardoor de totale raceafstand 118,36 kilometer bedraagt. Als er na 17 ronden een rode vlag valt, kan er een einduitslag met volledige punten worden opgemaakt.

Op zaterdag 18 november 2023 werkt de MotoGP al een sprintrace af in Qatar. De korte race telt ditmaal elf ronden en begint eveneens om 20.00 uur lokale tijd (18.00 uur in Nederland). De top-negen verdient punten in de sprintrace: voor de winnaar liggen er twaalf punten, met negen punten voor de nummer twee en zeven punten voor de nummer drie. Dat loopt daarna verder af tot één punt voor de rijder die negende wordt.

Eerder op zaterdag staat de MotoGP-kwalificatie in Losail gepland. Die begint om 15.40 uur lokale tijd (13.40 uur in Nederland) en volgt direct na de tweede en afsluitende vrije training. Ook op vrijdag 17 november staan er al twee oefensessies gepland: de eerste vrije training telt 45 minuten en begint om 13.45 uur Nederlandse tijd. Daarna volgt om 18.00 uur een 60 minuten durende training waarin al een plek in Q2 afgedwongen kan worden.