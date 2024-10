MotoGP tijdschema: De nachtelijke tijden van de Grand Prix van Japan

Afgelopen weekend begon de MotoGP in Indonesië aan een reeks van vijf Grands Prix in Azië en Australië. Francesco Bagnaia schreef in Mandalika de sprintrace op zijn naam, terwijl kampioenschapsleider Jorge Martín de Grand Prix won. In totaal zag de Pramac-rijder zijn voorsprong met drie punten slinken en dus reist hij met een marge van 21 punten af naar Mobility Resort Motegi. Dat is het circuit waar komend weekend de Grand Prix van Japan wordt afgewerkt. Aldaar wordt de eerste van twee opeenvolgende triple-headers afgesloten met het zestiende raceweekend van het MotoGP-seizoen 2024.

Vorig jaar deed Jorge Martín uitstekende zaken in Motegi door op zaterdag pole-position te pakken en de sprintrace te winnen. Op zondag volgde opnieuw een overwinning voor de Spanjaard in een vroegtijdig afgebroken Grand Prix. Dat was nodig vanwege zware regenval, die de rijders er tijdens de race al toe dwong om van slicks naar regenbanden te wisselen. Het was Martíns eerste zege in Japan, waar Marc Márquez recordhouder is met liefst vijf overwinningen (drie in MotoGP en één in respectievelijk Moto2 en 125cc). Van de huidige MotoGP-rijders volgt Álex Márquez met drie zeges (een in Moto2 en twee in Moto3), met Johann Zarco als enige andere meervoudig winnaar (eenmaal in 125cc en een keer in Moto2). Weet een van hen wederom een zege te boeken, of gaat die eer toch naar een van de grote titelkandidaten?

MotoGP tijden: Grand Prix van Japan 2024

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT +9) Vrijdag 4 oktober Moto3 VT 02.00u - 02.35u 09.00u - 09.35u Vrijdag 4 oktober Moto2 VT 02.50u - 03.30u 09.50u - 10.30u Vrijdag 4 oktober MotoGP VT1 03.45u - 04.30u 10.45u - 11.30u Vrijdag 4 oktober Moto3 Training 1 06.15u - 06.50u 13.15u - 13.50u Vrijdag 4 oktober Moto2 Training 1 07.05u - 07.45u 14.05u - 14.45u Vrijdag 4 oktober MotoGP Training 08.00u - 09.00u 15.00u - 16.00u

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT +9) Zaterdag 5 oktober Moto3 Training 2 01.40u - 02.10u 08.40u - 09.10u Zaterdag 5 oktober Moto2 Training 2 02.25u - 02.55u 09.25u - 09.55u Zaterdag 5 oktober MotoGP VT2 03.10u - 03.40u 10.10u - 10.40u Zaterdag 5 oktober MotoGP Q1 03.50u - 04.05u 10.50u - 11.05u Zaterdag 5 oktober MotoGP Q2 04.15u - 04.30u 11.15u - 11.30u Zaterdag 5 oktober Moto3 Q 05.50u - 06.30u 12.50u - 13.30u Zaterdag 5 oktober Moto2 Q 06.45u - 07.25u 13.45u - 14.25u Zaterdag 5 oktober MotoGP Sprintrace 08.00u 15.00u

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT +9) Zondag 6 oktober MotoGP Warm-up 02.40u - 02.50u 09.40u - 09.50u Zondag 6 oktober Moto3 Race 04.00u 11.00u Zondag 6 oktober Moto2 Race 05.15u 12.15u Zondag 6 oktober MotoGP Race 07.00u 14.00u

De MotoGP werkt op zondag 6 oktober 2024 de Grand Prix van Japan af. De race op Mobility Resort Motegi begint zoals gebruikelijk om 14.00 uur lokale tijd, maar vanwege het grote tijdsverschil is het voor Nederlandse fans een vroegertje met een starttijd van 07.00 uur. Er worden 24 ronden gereden over het 4,801 kilometer lange circuit, wat een totale raceafstand van 115,22 kilometer oplevert. De allersnelste MotoGP-ronde ooit in Motegi werd vorig jaar gereden door Jorge Martín, die met 1.43.198 pole-position pakte.

Op zaterdag 5 oktober 2024 wordt er ook al geracet in Motegi. Dan staat de sprintrace over twaalf ronden op het programma. De race begint om 15.00 uur lokale tijd - 08.00 uur in Nederland - en de top-negen verdient punten. Voor de top-drie liggen respectievelijk twaalf, negen en zeven punten klaar, waarna afgeteld wordt naar één puntje voor de nummer negen in de uitslag.

Eerder op zaterdag staat de kwalificatie al op het programma. Die begint om 10.50 uur lokale tijd - 03.50 uur in Nederland - en volgt direct na de tweede en laatste vrije training. Ook op vrijdag 4 oktober 2024 wordt er twee keer getraind in Japan. Om 03.45 uur Nederlandse tijd begint de eerste vrije training van 45 minuten. Daarna is het om 08.00 uur tijd voor de training van 60 minuten, waarin de tien snelste rijders zich rechtstreeks plaatsen voor Q2.