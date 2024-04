MotoGP tijdschema: De late tijden van de GP van de Verenigde Staten

Na de eerste twee Grands Prix van het MotoGP-seizoen 2024 hebben de teams en rijders twee weekenden vrijaf gehad door de afgelasting van de Argentijnse GP. Inmiddels is de blik echter al gericht op het derde treffen van het jaar: de Grand Prix van de Verenigde Staten. Het Circuit of the Americas is sinds 2013 de plaats van handeling voor deze race en is inmiddels toe aan de elfde editie. Alleen in 2020 werd er niet gereden wegens de coronapandemie. De succesvolste rijder op COTA is Marc Márquez met maar liefst zeven zeges in de MotoGP, gevolgd door Álex Rins met vier overwinningen (twee in MotoGP en eentje in respectievelijk Moto2 en Moto3).

Rins was vorig jaar de verrassende winnaar van de Amerikaanse GP. Na een tweede plek in de kwalificatie én de sprintrace profiteerde de toenmalig LCR Honda-rijder optimaal van de crash van Francesco Bagnaia, om daarna ruim voor Luca Marini en Fabio Quartararo te eindigen. Het is echter de vraag of Rins dat succes dit jaar kan herhalen in dienst van Yamaha. Succes lijkt meer voor de hand te liggen voor WK-leider Jorge Martín, die in Portugal de Grand Prix op zijn naam schreef en in Qatar al de sterkste was in de sprintrace. Ook regerend kampioen Bagnaia lijkt een belangrijke kanshebber te zijn, maar tegelijkertijd valt ook Márquez niet uit te vlakken nu hij op de Ducati van Gresini aan de start verschijnt.

MotoGP tijden: Grand Prix van de Verenigde Staten 2024

Sessie Datum Lokale tijd (CDT) Nederlandse tijd (CET) Moto3 VT Vrijdag 12 april 09.00u - 09.35u 16.00u - 16.35u Moto2 VT Vrijdag 12 april 09.50u - 10.30u 16.50u - 17.30u MotoGP VT1 Vrijdag 12 april 10.45u - 11.30u 17.45u - 18.30u Moto3 Training 1 Vrijdag 12 april 13.15u - 13.50u 20.15u - 20.50u Moto2 Training 1 Vrijdag 12 april 14.05u - 14.45u 21.05u - 21.45u MotoGP Training Vrijdag 12 april 15.00u - 16.00u 22.00u - 23.00u Moto3 Training 2 Zaterdag 13 april 08.40u - 09.10u 15.40u - 16.10u Moto2 Training 2 Zaterdag 13 april 09.25u - 09.55u 16.25u - 16.55u MotoGP VT2 Zaterdag 13 april 10.10u - 10.40u 17.10u - 17.40u MotoGP Q1 Zaterdag 13 april 10.50u - 11.05u 17.50u - 18.05u MotoGP Q2 Zaterdag 13 april 11.15u - 11.30u 18.15u - 18.30u Moto3 Q Zaterdag 13 april 12.50u - 13.30u 19.50u - 20.30u Moto2 Q Zaterdag 13 april 13.45u - 14.25u 20.45u - 21.25u MotoGP Sprint Zaterdag 13 april 15.00u 22.00u MotoGP Warm-up Zondag 14 april 09.40u - 09.50u 16.40u - 16.50u Moto3 Race Zondag 14 april 11.00u 18.00u Moto2 Race Zondag 14 april 12.15u 19.15u MotoGP Race Zondag 14 april 14.00u 21.00u

De MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten wordt verreden op zondag 14 april 2024. De race op COTA telt 20 ronden en begint om 14.00 uur lokale tijd. Vanwege het forse tijdsverschil met Austin is het dan 21.00 uur in Nederland. Er wordt een race-afstand van 110,26 kilometer afgelegd op de 5,51 kilometer lange omloop. Bij een rode vlag na de vijftiende ronde wordt de race niet meer hervat.

Een dag eerder staat op zaterdag 13 april al de sprintrace op het programma in Austin. Deze korte race telt tien ronden en begint om 15.00 uur lokale tijd (22.00 uur in Nederland). De winnaar van deze sprintrace kan twaalf punten bijschrijven, met negen en zeven punten voor de nummers twee en drie. Daarna wordt afgeteld naar één puntje voor de rijder op P9.

Nog voor de sprintrace wordt er op zaterdag 13 april om 10.50 uur lokale tijd - 17.50 uur in Nederland - gekwalificeerd op COTA. Deze sessie volgt direct na de tweede en afsluitende vrije training. Op vrijdag 12 april wordt het raceweekend al afgetrapt met twee oefensessies. De eerste vrije training duurt 45 minuten en begint om 17.45 uur Nederlandse tijd, de daaropvolgende training begint om 22.00 uur en duurt 60 minuten. Daarin dwingen de tien snelste rijders ook rechtstreekse plaatsing voor Q2 af.