MotoGP tijdschema: Hoe laat begint de TT van Assen?

Na een jaar afwezigheid keert de top van de internationale motorsport terug naar Assen. In 2020 ging de TT niet door vanwege de coronacrisis, dit jaar staat de wedstrijd op het razendsnelle circuit in Drenthe gelukkig weer op de MotoGP-kalender. Dit tot grote vreugde van veel rijders, maar uiteraard ook van de Nederlandse fan. Per dag mag er een beperkt aantal gelukkigen de actie vanaf de tribunes aanschouwen.

Er staat in elk geval genoeg op het spel in deze laatste race voor de zomerbreak. Leider Fabio Quartararo begint met een gezonde voorsprong van 22 punten aan het TT-weekend, maar zal graag zijn marge uitbreiden. Achtervolgers Johann Zarco en voormalig TT-winnaar Jack Miller willen de voorsprong logischerwijs verkleinen. Wat kan Marc Marquez na de sensationele overwinning op de Sachsenring? En kan Valentino Rossi zich nog eenmaal van voren laten zien op het door hem zo geliefde circuit? Kortom: voldoende vragen waar de komende week een antwoord op zal komen.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Nederland?

Ondanks het EK Voetbal houdt de MotoGP tijdens de TT van Assen het gebruikelijke tijdschema aan. Op vrijdag wordt er tweemaal 45 minuten getraind. De eerste sessie begint om 09.55 uur, de tweede training start om 14.10 uur. Op zaterdag staat om 09.55 uur de derde training op het programma. Om 13.30 uur mag nog eenmaal een half uur getraind worden, waarna om 14.10 uur het eerste segment van de kwalificatie begint.

De MotoGP TT van Assen wordt verreden op zondag 27 juni om 14.00 uur. De Moto3-race begint om 11.00 uur, de Moto2 met thuisrijder Bo Bendsneyder gaat om 12.20 uur van start.

Volledig tijdschema TT van Assen:

Dag Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 1e vrije training 09.55u-10.40u 2e vrije training 14.10u-14.55u Zaterdag 3e vrije training 09.55u-10.40u 4e vrije training 13.30u-14.00u Q1 14.10u-14.25u Q2 14.35u-14.50u Zondag Warm-up 09.40u-10.00u Race 14.00u