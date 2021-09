Afgezien van Qatar en Groot-Brittannië is de Amerikaanse Grand Prix de eerste overzeese wedstrijd sinds het uitbreken van de pandemie. Enigszins opmerkelijk is dat het nu wel doorgaat omdat de situatie in de Texas nog altijd penibel is. Desondanks gaat het MotoGP-circus graag naar de Verenigde Staten, een land met een gigantische geschiedenis als het gaat om de Grand Prix-racerij. In het verleden werden de races verreden in Daytona, Laguna Seca of Indianapolis en waren coureurs als Kenny Roberts, Wayne Rainey en Kevin Schwantz de klinkende namen in de Grand Prix-paddock. De tijd dat Amerikanen de MotoGP onveilig maakten, ligt inmiddels alweer enige tijd achter ons. Wijlen Nicky Hayden was de laatste Amerikaan die echt furore kan maken in de koningsklasse.

Fabio Quartararo hoopt zich dit seizoen in een rijtje met Hayden te scharen als wereldkampioen in de MotoGP. Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten kan de Fransman opnieuw een flinke stap zetten. Hij heeft 48 punten voorsprong op Francesco Bagnaia, de winnaar van de laatste twee Grands Prix. Zowel Quartararo als Bagnaia heeft maar minimaal MotoGP-ervaring op het circuit van COTA, beiden reden eenmaal op de omloop. Alex Rins is de laatste winnaar op het circuit. Hij versloeg Valentino Rossi twee jaar geleden in een schitterend duel, al hadden de beide mannen daar wel een valpartij van Marc Marquez voor nodig. Ook Marquez zal zijn ogen gericht hebben op een dagsucces in Texas.

Tijdschema MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten

Vanwege het tijdsverschil vinden de sessies van de MotoGP vooral in de namiddag en avond plaats. De eerste vrije training begint vrijdag om 16.55 uur Nederlandse tijd, gevolgd door de tweede sessie om 21.10 uur. Op zaterdag vindt de derde training ook weer plaats om 16.55 uur waarna de vierde training en kwalificatie vanaf 20.30 uur Nederlandse tijd te zien zijn.

De MotoGP-race is op zondag de derde wedstrijd van de dag. De Moto3-race begint om 18.00 uur gevolgd door Moto2 om 19.20 uur. De MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten begint vervolgens om 21.00 uur Nederlandse tijd.

Dag Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 1e vrije training 16.55u-17.40u 2e vrije training 21.10u-21.55u Zaterdag 3e vrije training 16.55u-17.40u 4e vrije training 20.30u-21.00u Q1 21.10u-21.25u Q2 21.35u-21.50u Zondag Warm-up 16.40u-17.00u Race 21.00u