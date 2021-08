MotoGP tijdschema: Hoe laat begint de Grand Prix van Stiermarken?

De beslissende fase van het MotoGP-seizoen 2021 breekt aan. De coureurs en teams hebben een paar weken kunnen bijkomen van de eerste negen Grands Prix maar nu gaat het er echt om spannen. De komende maanden gaan bepalen wie er met de hoofdprijs aan de haal gaat. Kan Fabio Quartararo zijn uitstekende vorm doortrekken, krijgt hij landgenoot Johann Zarco achter zich aan of kunnen Francesco Bagnaia, Joan Mir en Jack Miller nog wat uitrichten?

De strijd wordt komend weekend hervat op de Red Bull Ring. De MotoGP organiseert hier twee opeenvolgende races. Deze eerste ronde is de vervanger van de Grand Prix van Finland op de nieuwe KymiRing. Vanwege de coronabeperkingen werd de nieuwkomer al vroeg in het seizoen afgelast. Dorna wilde het aantal races intact houden en besloot om net als in 2020 een tweede GP op de Red Bull Ring te laten plaatsvinden. Deze eerste wedstrijd gaat door het leven als de Grand Prix van Stiermarken, vernoemt naar de regio waarin het circuit gelegen is. Volgende week vindt de Oostenrijkse GP plaats.

Tijden MotoGP Grand Prix van Stiermarken

De MotoGP houdt op de Red Bull Ring het gebruikelijke tijdschema aan. Dat houdt in dat er op vrijdag twee vrije trainingen van 45 minuten gepland staan. Deze beginnen om 09.55 uur en om 14.10 uur. Op zaterdag wordt er nog tweemaal getraind. De derde training begint om 09.55 uur en duurt wederom 45 minuten. Om 13.30 uur klimmen de coureurs op hun machines voor de half uur durende VT4, direct gevolgd door de kwalificatie. Het eerste kwalificatiesegment vindt plaats van 14.10 uur tot 14.25 uur. Om 14.35 uur gaat Q2 van start, rond 14.50 uur weten we wie er op pole mag vertrekken.

De MotoGP Grand Prix van Stiermarken vindt plaats op zondag 8 augustus om 14.00 uur. De Moto2-race met Bo Bendsneyder begint om 12.20 uur, de Moto3 start om 11.00 uur.

Dag Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 1e vrije training 09.55u-10.40u 2e vrije training 14.10u-14.55u Zaterdag 3e vrije training 09.55u-10.40u 4e vrije training 13.30u-14.00u Q1 14.10u-14.25u Q2 14.35u-14.50u Zondag Warm-up 09.40u-10.00u Race 14.00u