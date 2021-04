De Grand Prix van Spanje was vorig jaar een prooi voor Fabio Quartararo, die destijds nog in dienst van satellietteam Petronas SRT reed. Met twee achtereenvolgende overwinningen begon de Fransman in een atypisch jaar als de grote favoriet, maar die stijgende lijn kon hij niet voortzetten. Dit seizoen heeft Quartararo zichzelf opnieuw uitgevonden. Bij het Yamaha-fabrieksteam begon hij met een redelijke wedstrijd in Qatar, maar de twee races daarna was hij behoorlijk dominant. Quartararo schreef zowel de GP van Doha als de GP van Portugal op zijn naam en gaat na drie races aan de leiding in het wereldkampioenschap. Quartararo noemde de omloop in Jerez zijn favoriete circuit en hoopt dat hij dit weekend voor drie op een rij kan gaan.

Het is een flinke tijd geleden dat een coureur drie races op rij won. Quartararo doorbrak met zijn zege in Portugal de reeks van veertien achtereenvolgende races waarin geen enkele rijder twee races op rij kon winnen. De laatste keer dat iemand drie of meer races op rij wist te winnen was Marc Marquez in 2019. Hij won toen vijf races achter elkaar. Voor Marquez is de Spaanse GP de terugkeer naar de plek des onheils. Een jaar geleden crashte Marquez tijdens de GP van Spanje waarna hij negen maanden langs de lijn stond. Zelf heeft de zesvoudig MotoGP-kampioen gezegd dat hij rustig aan zijn vorm en ritme moet werken om weer volledig fit te worden. Om dat te bereiken is het trainingsprogramma flink afgeschaald. In feite rijdt Marquez buiten de MotoGP-weekends om helemaal niet op motoren.

Het wordt zeer interessant om te zien hoe Marquez dit weekend omgaat met de omstandigheden in Jerez.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Spanje?

De MotoGP houdt na de terugkeer in Europa weer vast aan het vertrouwde tijdschema. Hoewel het raceweekend weer samenvalt met de Formule 1, heeft de MotoGP ervoor gekozen om de tijden niet aan te passen. De starttijden voor de race vallen niet samen. Waar de actie voor de Formule 1 in Portugal zondagmiddag om 16.00 uur onze tijd begint, staat de MotoGP-race al om 14.00 uur Nederlandse tijd op het programma. Aangezien de wedstrijd zo’n 40-45 minuten duurt is deze dus ruimschoots afgelopen voordat de Formule 1 begint.

Op vrijdag begint de eerste vrije training om 9.55 uur. De sessie duurt zoals vertrouwd 45 minuten. In de middag staat de tweede vrije training om 14.10 uur op het programma. Op zaterdagochtend gaat de actie verder met de derde training, aanvangstijd is opnieuw 9.55 uur. De vierde training begint vervolgens op 13.30 uur met aansluitend de kwalificatie. Het licht voor Q1 springt om 14.10 uur op groen. Rond de klok van 14.50 uur weten we dan wie op zondag van pole-position vertrekt.

De Grand Prix van Spanje is voor de elektrische MotoE-klasse de eerste ronde van het seizoen. Deze klasse begint zondagochtend om 10.05 uur aan de race. De Moto3-race volgt om 11.00 uur, de Moto2-wedstrijd met Bo Bendsneyder start om 12.20 uur. De MotoGP Grand Prix van Spanje. begint om 14.00 uur.

Volledig tijdschema MotoGP GP van Spanje

Sessie Nederlandse tijd 1e vrije training 09.55u-10.40u 2e vrije training 14.10u-14.55u 3e vrije training 09.55u-10.40u 4e vrije training 13.30u-14.00u Q1 14.10u-14.25u Q2 14.35u-14.50u Warm-up 09.20u-04.50u Race 14.00u