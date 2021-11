Alle ogen zullen dit weekend gericht zijn op Valentino Rossi, die na een loopbaan van 26 jaar, 432 starts, 115 overwinningen en 9 wereldtitels met pensioen gaat. De Italiaan rijdt zijn laatste wedstrijd voor Petronas Yamaha SRT voordat hij volgend seizoen teameigenaar wordt van het VR46 Ducati-team. De prestaties van Rossi zijn dit jaar niet om over naar huis te schrijven, maar hopelijk kan de Italiaan nog iets moois maken van zijn laatste weekend als MotoGP-coureur. Naast Rossi’s afscheid rijden Danilo Petrucci en Iker Lecuona dit weekend ook hun laatste races in de MotoGP.

Het wereldkampioenschap bij de coureurs is inmiddels beslist en ook het constructeurskampioenschap is in de plooi gevallen met de overwinning van Francesco Bagnaia in Portugal. Het kampioenschap voor teams ligt nog open en ook bij de rookies is nog geen beslissing gevallen. Er is met andere woorden nog genoeg om voor te strijden op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia.

In de Moto2-klasse moet het kampioenschap nog beslist worden. Remy Gardner heeft daar de beste papieren, zijn teamgenoot Raul Fernandez is de enige coureur die roet in het eten kan gooien.

Tijdschema MotoGP Grand Prix van Valencia

Tijdens de Grand Prix van Valencia werkt de MotoGP volgens het reguliere tijdschema. Het betekent dat de race gewoon zondagmiddag om 14.00 uur van start gaat. Ook de rest van de sessies gedurende het weekend vinden op het gebruikelijke tijdstip plaats. Op vrijdag beginnen de trainingen om 9.55 uur en 14.10 uur. Op zaterdag start de derde training weer om 9.55 uur met de vierde oefensessie om 13.30 uur. Aansluitend begint om 14.10 uur de kwalificatie voor de GP van Valencia.

Het programma begint zondag met de Moto3-wedstrijd om 11.00 uur gevolgd door de beslissende Moto2-wedstrijd om 12.20 uur. De laatste wedstrijd van Valentino Rossi begint zondagmiddag om 14.00 uur.

Dag Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 1e vrije training 09.55u-10.40u 2e vrije training 14.10u-14.55u Zaterdag 3e vrije training 09.55u-10.40u 4e vrije training 13.30u-14.00u Q1 14.10u-14.25u Q2 14.35u-14.50u Zondag Warm-up 09.40u-10.00u Race 14.00u