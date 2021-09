MotoGP tijdschema: Hoe laat begint de Grand Prix van San Marino

Rossi kondigde eerder dit jaar aan dat hij na 26 seizoenen afscheid gaat nemen van de MotoGP-paddock. Zijn eigen team VR46 blijft wel actief, maar de negenvoudig wereldkampioen neemt wel degelijk afstand van de plek waar hij groot werd. In Misano rijdt Rossi zijn echte thuisrace. Het circuit ligt op een steenworp afstand van Rossi’s woonplaats Tavullia. Bij de races in Misano is ook publiek welkom waardoor het een echt afscheidsfeest van de Italiaan kan worden. Hopelijk kan de 42-jarige coureur zich dan ook losrijden uit de achterhoede, waar hij dit jaar de meeste tijd spendeert.

Ook voor een aantal andere Italiaanse coureurs is de GP van San Marino een speciale gelegenheid. Andrea Dovizioso keert na een sabbatical terug in de MotoGP en dat doet hij op de 2019-motorfiets van Franco Morbidelli bij Petronas Yamaha SRT. De vice-kampioen van 2020 stapt zelf over naar het Yamaha-fabrieksteam, waar hij de achtergelaten leegte van Maverick Viñales mag vullen. De derde Italiaan die een speciaal weekend tegemoet gaat is Pecco Bagnaia: De Ducatist won afgelopen weekend zijn eerste MotoGP-race en dat smaakt naar meer. Een jaar geleden ging Bagnaia ook aan de leiding op Misano en dus is er een realistische kans dat hij dit weekend weer iets moois kan laten zien.

De GP van San Marino is de eerste van twee MotoGP-races op het circuit van Misano. Er is door promotor Dorna een tweede wedstrijd toegevoegd. Die wordt halverwege oktober gehouden na de Amerikaanse GP.

Tijdschema MotoGP Grand Prix van San Marino

De MotoGP volgt dit weekend in Misano het vertrouwde tijdschema. Het betekent dat de race gewoon zondagmiddag om 14.00 uur van start gaat. Ook de rest van de sessies gedurende het weekend vinden op het gebruikelijke tijdstip plaats. Op vrijdag beginnen de trainingen om 9.55 uur en 14.10 uur. Op zaterdag start de derde training weer om 9.55 uur met de vierde oefensessie om 13.30 uur. Aansluitend begint om 14.10 uur de kwalificatie voor de GP van Aragon.

In het programma is de MotoGP-race zondag opnieuw de derde en laatste race. De Moto3-wedstrijd begint om 11.00 uur met de Moto2-race aansluitend om 12.20 uur. In die klasse komt ook Bo Bendsneyder in actie.

Dag Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 1e vrije training 09.55u-10.40u 2e vrije training 14.10u-14.55u Zaterdag 3e vrije training 09.55u-10.40u 4e vrije training 13.30u-14.00u Q1 14.10u-14.25u Q2 14.35u-14.50u Zondag Warm-up 09.40u-10.00u Race 14.00u