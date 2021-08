Na twee wedstrijden op Oostenrijkse bodem reizen de coureurs en teams dit weekend af naar Engeland, waar ze voor het eerst sinds de Brexit naartoe moeten. Dat brengt op logistiek vlak nogal wat uitdagingen met zich mee, maar daar zult u thuis als kijker en fan weinig van meekrijgen. In het ontregelde coronajaar ontbrak Silverstone op de kalender, maar de wedstrijd is een absolute klassieker in de Grand Prix-racerij. In 2018 ging de wedstrijd niet door vanwege het matige asfalt en de hevige regenval, maar een jaar later was het op een zonovergoten circuit tijd voor een rechtstreeks duel tussen Marc Marquez en Alex Rins. De beide mannen vochten een rondenlang duel uit en Rins wist het duel in de laatste meters in zijn voordeel te beslissen.

Aanvankelijk leek het Britse publiek het dit weekend te moeten doen zonder eigen coureurs op de grid, maar op het laatste moment is daar verandering in gekomen. Cal Crutchlow was als vervanger van Franco Morbidelli al enige tijd zeker van deelname, vorige week werd bekend dat Crutchlow echter opschuift naar het fabrieksteam waar Maverick Viñales niet meer terugkeert. De plek van Morbidelli bij Petronas SRT wordt ingenomen door Jake Dixon, die een soort examen moet doen om kans te maken op een zitje voor 2022.

Tijden MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië

De MotoGP houdt op Silverstone een ander tijdschema aan dan tijdens de normale Europese weekenden. Dat heeft alles te maken met het tijdsverschil met Engeland. De trainingen beginnen daarom een uur later. De oefensessies op vrijdag beginnen om 10.55 uur en om 15.10 uur. Op zaterdag staan er nog twee trainingen op het programma. De derde sessie begint om 10.55 uur gevolg door de vierde training om 14.30 uur met aansluitend de kwalificatie. Het eerste segment begint om 15.10 uur, Q2 gaat om 15.35 uur van start. Rond 15.50 uur weten we dan wie van pole-position mag vertrekken in de Britse GP.

De MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië op zondag 29 augustus begint weer op het originele tijdstip om 14.00 uur Nederlandse tijd. De volgorde is wel enigszins aangepast. De MotoGP-race is na de Moto3-wedstrijd de tweede op het programma. De Moto2-race met Bo Bensneyder begint om 15.30 uur.

Dag Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 1e vrije training 10.55u-11.40u 2e vrije training 15.10u-15.55u Zaterdag 3e vrije training 10.55u-11.40u 4e vrije training 14.30u-15.00u Q1 15.10u-15.25u Q2 15.35u-15.50u Zondag Warm-up 10.30u-10.50u Race 14.00u