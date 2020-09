MotoGP tijdschema: Hoe laat begint de Grand Prix van Emilia-Romagna?

Het is voor de derde keer dat er twee races op een circuit gehouden worden en de resultaten hebben bewezen dat de rangschikking wel degelijk kan veranderen ten opzichte van het eerste weekend. Dat is ook niet uitgesloten voor de tweede race in Misano, die op papier staat als de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Yamaha was afgelopen weekend behoorlijk sterk, maar tijdens de race haalden de kopstukken het podium niet. Franco Morbidelli pakte de overwinning na een imposant optreden. Francesco Bagnaia en Joan Mir maakten het podium compleet. Die laatste man, Suzuki-rijder Mir, lijkt op dit moment een van de gevaarlijke klanten voor de wereldtitel. Hij scoorde in de laatste drie races de meeste punten.

Voor Andrea Dovizioso en Fabio Quartararo wordt het zaak om hun jacht op de wereldtitel weer op de rit te zetten. De beide heren zijn door de afwezigheid van Marc Marquez favoriet voor de wereldtitel, maar ze hebben ook aangetoond behoorlijk wisselvallig te zijn. Tot slot Valentino Rossi. De 41-jarige routinier greep afgelopen weekend nipt naast een podium nadat hij in de laatste ronde nog verschalkt werd. Rossi hoopt dat dit weekend recht te zetten en in zijn eigen achtertuin alsnog een mooi resultaat te scoren.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Emilia-Romagna?

De MotoGP houdt het gebruikelijke tijdschema aan voor de Grand Prix van Emilie Romagna. Er is geen tijdverschil met Nederland, waardoor de fans op de bekende tijden kunnen kijken naar de actie.

Vrijdag 18 september 2020

Eerste vrije training: 09.55 uur- 10.40 uur

Tweede vrije training: 14.10 uur - 14.55 uur

Zaterdag 19 september 2020

Derde vrije training: 09.55 uur - 10.40 uur

Vierde vrije training: 13.30 uur - 14.00 uur

Eerste kwalificatie: 14.10 uur - 14.25 uur

Tweede kwalificatie: 14.35 uur - 14.50 uur

Zondag 20 september 2020

Warm-up: 09.20 uur - 09.40 uur

Race: 14.00 uur

WK-stand MotoGP-kampioenschap 2020: