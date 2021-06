Fabio Quartararo heeft een enerverende periode achter de rug. Hij verloor een potentiële overwinning door twee straffen in Barcelona en was bovendien onderwerp van gesprek vanwege zijn ondeugdelijke uitrusting. Aan de Duitse Grand Prix bewaart de WK-leider ook al geen geweldige herinneringen. In zijn eerste MotoGP-jaar viel hij uit tijdens de race op de Sachsenring.

Marc Marquez heeft betere herinneringen aan de Sachsenring. Hij is er al sinds 2010 niet meer verslagen door een mede-coureur. Dit jaar is alles anders. Marquez komt terug van een blessure en heeft nog niet op het podium gestaan. Ook de Honda RC213V lijkt niet zo competitief als andere jaren. Tijdens de meest recente test in Barcelona was Marquez echter de meest productieve coureur van het stel, wat duidt op verbetering van zijn fysieke gesteldheid.

Waarom Marquez altijd zo succesvol was op de Sachsenring? Het is een circuit dat tegen de klok in gaat waardoor het meer bochten naar links heeft dan naar rechts. Dit is zeer gunstig voor de stijl van Marquez, die over het algemeen ijzersterk is. Naast Marc Marquez stonden Maverick Viñales en oud-coureur Cal Crutchlow twee jaar geleden op het podium op de Sachsenring.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Duitsland?

Voor de Grand Prix van Duitsland wordt vastgehouden aan het reguliere schema, ondanks de clash met de Formule 1 in Frankrijk. Het betekent dat de MotoGP-race op zondagmiddag om 14.00 uur begint, een uur voor aanvang van de Franse GP. De kwalificatie op zaterdagmiddag begint om 14.10 uur. De trainingen worden ook op het vaste MotoGP-tijdstip gehouden.

De MotoGP is op zondag bovendien de laatste race in het programma. De Moto3-race begint om 11.00 uur met aansluitend om 12.20 uur de Moto2-race met Bo Bendsneyder.

Volledig tijdschema MotoGP Grand Prix van Duitsland

Dag Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 1e vrije training 09.55u-10.40u 2e vrije training 14.10u-14.55u Zaterdag 3e vrije training 09.55u-10.40u 4e vrije training 13.30u-14.00u Q1 14.10u-14.25u Q2 14.35u-14.50u Zondag Warm-up 09.40u-10.00u Race 14.00u