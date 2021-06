Nadat Fabio Quartararo afgelopen weekend in Mugello zijn derde overwinning van het seizoen behaalde, trekt de Fransman aankomend weekend naar een van zijn favoriete circuits. Op de omloop vlakbij Montmelo won Quartararo in 2018 zijn eerste Moto2-race en ook in de MotoGP was hij er al succesvol. Vorig seizoen was het zijn laatste hoogtepunt in een verder zeer wisselvallig seizoen. Nu trekt de coureur uit Nice met veel vertrouwen richting Barcelona, hij won afgelopen weekend op dominante wijze de Grand Prix van Italië.

Hij werd op het podium vergezeld door MotoGP-wereldkampioen Joan Mir en Alex Rins, beiden van Suzuki. Met name die laatste kan nu wel een goed resultaat gebruiken. Rins heeft al vier races op rij geen punten gescoord. Afgelopen weekend kwam hij in kansrijke positie ten val. In het kampioenschap staat Quartararo aan de leiding voor Pramac Ducati-coureur Johann Zarco en Francesco Bagnaia. Jack Miller staat op de vierde plaats.

Jorge Martin keert dit weekend na vier races weer terug op de MotoGP-grid. Hij is hersteld van de blessures die hij opliep bij een crash in de GP van Portugal.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Catalonië?

Voor de MotoGP Grand Prix van Catalonië wordt een aangepast tijdschema aangehouden en dat heeft alles te maken met de clash met de Formule 1 in Azerbeidzjan. Het heeft vooral invloed op het tijdschema van de zondag. De warm-up voor MotoGP begint dan al om 9.30 uur.

De races beginnen vervolgens om 11.20 uur met de Moto3-race als eerste. Om 13.00 uur begint dan de MotoGP-race over 24 ronden. Aansluitend vindt om 14.30 uur de Moto2-race met Bo Bendsneyder plaats. Het toetje is de MotoE-klasse. De race voor de volledig elektrische klasse begint om 16.00 uur.

Volledig tijdschema MotoGP Grand Prix van Catalonië

Dag Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 1e vrije training 09.55u-10.40u 2e vrije training 14.10u-14.55u Zaterdag 3e vrije training 09.55u-10.40u 4e vrije training 13.30u-14.00u Q1 14.10u-14.25u Q2 14.35u-14.50u Zondag Warm-up 09.30u-09.50u Race 13.00u