MotoGP tijdschema: Hoe laat begint de Grand Prix van Stiermarken?

De eerste van twee krachtmetingen op de Red Bull Ring viel ten prooi aan Andrea Dovizioso. Niets wereldvreemds aan, zou een eerste reactie kunnen zijn vanwege de topsnelheid van Ducati en de eerdere resultaten van DesmoDovi in Oostenrijk. Desondanks was het vorige weekend allerminst normaal. Om te beginnen maakte Dovizioso bekend aan het eind van 2020 bij Ducati te vertrekken, waardoor een lang en overwegend succesvol huwelijk strandt. De overwinning op zondag paste ook nog wel in het verhaal dat toch al vol plottwisten zat.

De zondagse zegetocht van Dovi kwam overigens niet zonder slag of stoot tot stand. Wat heet: de MotoGP ontsnapte in Oostenrijk aan een regelrechte catastrofe. Na een aanvaring tussen Johann Zarco en Franco Morbidelli kwamen Valentino Rossi en Maverick Viñales namelijk ternauwernood - en zonder dat er zelf weet van hadden - met de schrik vrij. De motorfietsen van eerstgenoemde coureurs scheerden met een rotvaart en als ongeleide projectielen over de baan. Ernstige verwondingen bleven godzijdank uit, al moet Zarco woensdag wel aan zijn pols worden geopereerd. De Fransman is echter van plan om komend weekend 'gewoon' weer mee te doen. Marc Marquez is nog wel afwezig, hij wordt andermaal vervangen door Stefan Bradl.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Stiermarken?

De MotoGP houdt het gebruikelijke tijdschema aan voor de Grand Prix op Stiermarken. Er is geen tijdverschil met Nederland waardoor de fans op de bekende tijden kunnen kijken naar de actie.

Vrijdag 21 augustus 2020

Eerste vrije training: 09.55 uur- 10.40 uur

Tweede vrije training: 14.10 uur - 14.55 uur

Zaterdag 22 augustus 2020

Derde vrije training: 09.55 uur - 10.40 uur

Vierde vrije training: 13.30 uur - 14.00 uur

Eerste kwalificatie: 14.10 uur - 14.25 uur

Tweede kwalificatie: 14.35 uur - 14.50 uur

Zondag 23 augustus 2020

Warm-up: 09.40 uur - 10.00 uur

Race: 14.00 uur

WK-stand MotoGP-kampioenschap 2020: