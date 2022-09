De Grand Prix van Thailand stond drie jaar geleden in het teken van een van de beroemde clashes tussen Marc Marquez en Fabio Quartararo. De toenmalige wereldkampioen wist de rookie in die wedstrijd achter zich te houden, maar het was een teken dat Quartararo in de toekomst een rijder zou worden om rekening mee te houden. Bij de terugkeer in Thailand heeft Quartararo al een wereldtitel gewonnen en staat hij nu ook weer aan de leiding, zij het met een benauwde marge op Francesco Bagnaia.

Marc Marquez wordt intussen ook weer een coureur om rekening mee te houden. Hij werkte in Japan een sterk weekend af met pole-position en de vierde plek in de race. De overwinning was echter voor een ontketende Jack Miller, die het hele veld achter zich liet. Het was een zelden vertoonde demonstratie van de Australiër, die bezig is aan zijn laatste races in dienst van Ducati. Brad Binder en Jorge Martin maakten het podium compleet in Japan, zij zullen hun ogen ook gericht hebben op de prijzen in Thailand.

Starttijd voor de MotoGP Grand Prix van Thailand 2022

De MotoGP-liefhebbers moeten dit weekend vroeg uit de veren om niets van de actie te missen. Op vrijdag worden er twee trainingen afgewerkt die beginnen om 5.50 uur en 10.05 uur. Op zaterdag begint de tweede vrije training om 5.50 uur. Dan staat om 9.25 uur de derde training op het programma met aansluitend de kwalificatie om 10.05 uur. Op zondag begint de MotoGP Grand Prix van Thailand vervolgens om 10.00 uur, het is de derde race van het weekend.

Dag Klasse Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 30 september Moto3 Vrije training 1 04.00u-04.40u Moto2 Vrije training 1 04.55u-05.35u MotoGP Vrije training 1 05.50u-06.35u Moto3 Vrije training 2 08.15u-08.55u Moto2 Vrije training 2 09.10u-09.50u MotoGP Vrije training 4 10.05u-10.50u Zaterdag 1 oktober Moto3 Vrije training 3 04.00u-04.40u Moto2 Vrije training 3 04.55u-05.35u MotoGP Vrije training 3 05.50u-06.35u Moto3 Kwalificatie 07.35u-08.15u Moto2 Kwalificatie 08.30u-09.10u MotoGP Vrije training 4 09.25u-09.55u MotoGP Q1 10.05u-10.20u MotoGP Q2 10.30u-10.45u Zondag 2 oktober Moto3 Warm-up 05.00u-05.10u Moto2 Warm-up 05.20u-05.30u MotoGP Warm-up 05.40u-06.00u Moto3 Race 07.00u Moto2 Race 08.20u MotoGP Race 10.00u