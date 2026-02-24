MotoGP tijden: Het vroege tijdschema voor de seizoensopener in Thailand

De MotoGP is al sinds eind januari ontwaakt uit de winterslaap, maar na een reeks wintertests is het dit weekend dan eindelijk tijd voor de openingswedstrijd van het seizoen 2026. Na de tweedaagse test van afgelopen weekend is het circus in Buriram gebleven voor het eerste raceweekend van het jaar: de Grand Prix van Thailand.

Er wordt dit weekend meteen twee keer geracet, want in Thailand staat zoals gebruikelijk ook een zaterdagse sprintrace op het programma. Er kunnen maximaal 37 punten gescoord worden in de strijd om het kampioenschap, dus wie deelt op het Chang International Circuit de eerste tik uit aan de concurrentie?

Vorig jaar deed Marc Márquez dat. Op weg naar zijn zevende MotoGP-titel wist hij zowel de sprintrace als de Grand Prix te winnen. Dit jaar maakt de Spanjaard van Ducati zijn rentree, nadat hij de laatste races van 2025 miste door blessureleed. Kan hij in Buriram meteen weer toeslaan, of moet hij ditmaal toezien dat iemand anders de zeges voor zich opeist?

MotoGP tijden: Grand Prix van Thailand 2026

Datum Sessie Lokale tijd (GMT+7) Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 27 februari Eerste vrije training 10.45u - 11.30u 04.45u - 05.30u Vrijdag 27 februari Training 15.00u - 16.00u 09.00u - 10.00u Zaterdag 28 februari Tweede vrije training 10.10u - 10.40u 04.10u - 04.40u Zaterdag 28 februari Kwalificatie - Q1 10.50u - 11.05u 04.50u - 05.05u Zaterdag 28 februari Kwalificatie - Q2 11.15u - 11.30u 05.15u - 05.30u Zaterdag 28 februari Sprintrace 15.00u 09.00u Zondag 1 maart Warm-up 10.40u - 10.50u 04.40u - 04.50u Zondag 1 maart GP van Thailand 15.00u 09.00u

De MotoGP Grand Prix van Thailand wordt verreden op zondag 1 maart 2026. De openingsrace op het 4,554 kilometer lange Chang International Circuit in Buriram begint om 15.00 uur lokale tijd. Door het tijdsverschil is het dan 9.00 uur in Nederland. De race heeft een lengte van 26 ronden, wat de totale race-afstand op 118,4 kilometer brengt. Francesco Bagnaia heeft met 1.28.700 het absolute ronderecord in handen.

De eerste race van het weekend wordt op zaterdag 28 februari al verreden: om 15.00 uur lokale tijd - 9.00 uur in Nederland - wordt het startsein gegeven voor de sprintrace van dertien ronden. In deze korte race kan de top-negen punten verdienen.

Eerder op zaterdag wordt vanaf 10.50 uur lokale tijd - 4.50 uur in Nederland - gestreden om de eerste pole-position van 2026. De kwalificatie volgt direct na afloop van de tweede vrije training, die om 4.10 uur Nederlandse tijd begint. Ook op vrijdag 27 februari wordt er al twee keer getraind. Om 4.45 uur Nederlandse tijd gaat de eerste vrije training van start, om 9.00 uur gevolgd door de training. In deze sessie plaatsen de tien snelste rijders zich rechtstreeks voor Q2.

Moto2 tijden: Grand Prix van Thailand 2026

Datum Sessie Lokale tijd (GMT+7) Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 27 februari Eerste vrije training 09.50u - 10.30u 03.50u - 04.30u Vrijdag 27 februari Training 14.05u - 14.45u 08.05u - 08.45u Zaterdag 28 februari Tweede vrije training 09.25u - 09.55u 03.25u - 03.55u Zaterdag 28 februari Kwalificatie 13.40u - 14.20u 07.40u - 08.20u Zondag 1 maart GP van Thailand 13.15u 07.15u