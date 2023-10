MotoGP tijden: Het tijdschema van de vroege GP van Thailand

Met zes Grands Prix in een tijdsbestek van zeven weekenden is de slotfase van het MotoGP-seizoen 2023 slopend te noemen. De eerste van twee triple-headers ter afsluiting van de jaargang is inmiddels aanbeland bij het afsluitende hoofdstuk: de Grand Prix van Thailand op Chang International Circuit. Francesco Bagnaia verdedigt nabij Buriram een voorsprong van 27 punten op Jorge Martin. Laatstgenoemde was tijdens de Grand Prix van Australië wederom razendsnel, maar een verkeerde bandenkeuze wierp hem in de laatste ronde terug van P1 naar P5. Bagnaia werd tweede achter Johann Zarco, die zijn eerste MotoGP-zege pakte, en breidde zijn voorsprong zo dus weer uit.

De MotoGP brengt komend weekend voor de vierde keer een bezoek aan Thailand. Vorig jaar draaide het treffen uit op een regenrace, waarin Miguel Oliveira zich de sterkste toonde. De toenmalig KTM-rijder pakte zijn tweede seizoenszege - en de tweede in een regenachtige wedstrijd - door Ducati-duo Jack Miller en Bagnaia voor te blijven. Bagnaia heeft in Buriram tot dusver één keer gewonnen: de Moto2-race in 2018, toen de race voor het eerst verreden werd. Slechts één coureur won meer dan eens in Thailand: dat was Marc Marquez, die in 2018 en 2019 de sterkste was in de MotoGP. Ook Fabio di Giannantonio (Moto3 in 2018) en Luca Marini (Moto2 in 2019) wonnen al eens in Buriram. Weet een van hen opnieuw te winnen, of staat er dit weekend een nieuwe winnaar op?

MotoGP tijden: Grand Prix van Thailand 2023

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Moto3 VT1 Vrijdag 27 oktober 09.00u - 09.35u 04.00u - 04.35u Moto2 VT1 Vrijdag 27 oktober 09.50u - 10.30u 04.50u - 05.30u MotoGP VT1 Vrijdag 27 oktober 10.45u - 11.30u 05.45u - 05.30u Moto3 VT2 Vrijdag 27 oktober 13.15u - 13.50u 08.15u - 08.50u Moto2 VT2 Vrijdag 27 oktober 14.05u - 14.45u 09.05u - 09.45u MotoGP VT Vrijdag 27 oktober 15.00u - 16.00u 10.00u - 11.00u Moto3 VT3 Zaterdag 28 oktober 08.40u - 09.10u 03.40u - 04.10u Moto2 VT3 Zaterdag 28 oktober 09.25u - 09.55u 04.25u - 04.55u MotoGP VT2 Zaterdag 28 oktober 10.10u - 10.40u 05.10u - 05.40u MotoGP Q1 Zaterdag 28 oktober 10.50u - 11.05u 05.50u - 06.05u MotoGP Q2 Zaterdag 28 oktober 11.15u - 11.30u 06.15u - 06.30u Moto3 Q Zaterdag 28 oktober 12.50u - 13.30u 07.50u - 08.30u Moto2 Q Zaterdag 28 oktober 13.45u - 14.25u 08.45u - 09.25u MotoGP Sprint Zaterdag 28 oktober 15.00u 10.00u MotoGP Warm-up Zondag 29 oktober 10.40u - 10.50u 04.40u - 04.50u Moto3 Race Zondag 29 oktober 12.00u 06.00u Moto2 Race Zondag 29 oktober 13.15u 07.15u MotoGP Race Zondag 29 oktober 15.00u 09.00u

De MotoGP Grand Prix van Thailand wordt verreden op zondag 29 oktober 2023. De race op Chang International Circuit telt 26 ronden en begint om 15.00 uur lokale tijd. In Nederland is het door het tijdverschil na ingang van de wintertijd dan 9.00 uur. De totale raceafstand op het 4,554 kilometer lange circuit bedraagt 118,4 kilometer. Als de race vroegtijdig gestopt moet worden, kan na 20 ronden een einduitslag met volledige punten worden opgemaakt.

Op zaterdag 28 oktober 2023 werkt de MotoGP al een sprintrace af in Thailand. Die korte race begint om 15.00 uur lokale tijd. De Nederlandse starttijd is dan 10.00 uur, omdat de zomertijd hier dan nog geldt. Deze korte race telt dertien ronden, waarin de top-negen punten kan verdienen. De top-drie krijgt respectievelijk twaalf, negen en zeven punten, waarna wordt afgeteld naar één punt voor de coureur op P9.

Eerder op de zaterdag wordt de kwalificatie verreden in Buriram. Die sessie begint om 10.50 uur lokale tijd - 5.50 uur in Nederland - en volgt direct na de tweede en afsluitende vrije training. Op vrijdag wordt de actie afgetrapt met de eerste twee trainingen in Thailand. Om 5.45 uur Nederlandse tijd begint de eerste vrije training van 45 minuten, om 10.00 uur start de belangrijke training van 60 minuten. Daarin strijden de rijders ook om een van de tien plekken die rechtstreeks toegang tot Q2 geeft.