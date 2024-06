MotoGP tijden: Het volledige tijdschema voor de TT Assen

Door het uitstellen van de Grand Prix van Kazachstan werd er drie weekenden niet geracet, maar aankomend weekend wordt het MotoGP-seizoen 2024 eindelijk vervolgd met de achtste ronde van het jaar. Jorge Martín reist als WK-leider af naar de enige krachtmeting op Nederlands grondgebied: de TT van Assen. De Pramac-rijder, die op de maandag na de Italiaanse GP werd aangekondigd als fabrieksrijder van Aprilia, moest in Mugello wel toezien dat Francesco Bagnaia een flinke hap nam uit zijn voorsprong. Bij aanvang van de voorlaatste race voor de zomerstop bedraagt het verschil daardoor nog maar achttien punten in het voordeel van Martín.

Op papier lijkt Bagnaia licht favoriet te zijn om de achterstand verder te verkleinen, want hij schreef vorig jaar de TT van Assen op zijn naam, voor Marco Bezzecchi en Aleix Espargaró. Het was voor de Ducati-rijder zijn tweede opeenvolgende zege in Assen en zijn vierde in totaal, nadat hij in 2016 al had gewonnen als Moto3-rijder en in 2018 als Moto2-coureur. Toch is hij van de huidige MotoGP-rijders niet de succesvolste rijder in Assen. Dat is Marc Márquez, die de Dutch TT twee keer als MotoGP-rijder, twee keer in de Moto2 en eenmaal in de 125cc won. De statistiek steekt echter schril af in vergelijking met recordwinnaar Ángel Nieto, die maar liefst vijftien WK-races won in Assen (negen in de 125cc, zes in 50cc).

MotoGP tijden: TT van Assen 2024

Sessie Datum Tijd (CEST) Moto3 VT Vrijdag 28 juni 09.00u - 09.35u Moto2 VT Vrijdag 28 juni 09.50u - 10.30u MotoGP VT1 Vrijdag 28 juni 10.45u - 11.30u Moto3 Training 1 Vrijdag 28 juni 13.15u - 13.50u Moto2 Training 1 Vrijdag 28 juni 14.05u - 14.45u MotoGP Training Vrijdag 28 juni 15.00u - 16.00u Moto3 Training 2 Zaterdag 29 juni 08.40u - 09.10u Moto2 Training 2 Zaterdag 29 juni 09.25u - 09.55u MotoGP VT2 Zaterdag 29 juni 10.10u - 10.40u MotoGP Q1 Zaterdag 29 juni 10.50u - 11.05u MotoGP Q2 Zaterdag 29 juni 11.15u - 11.30u Moto3 Q Zaterdag 29 juni 12.50u - 13.30u Moto2 Q Zaterdag 29 juni 13.45u - 14.25u MotoGP Sprint Zaterdag 29 juni 15.00u MotoGP Warm-up Zondag 30 juni 09.40u - 09.50u Moto3 Race Zondag 30 juni 11.00u Moto2 Race Zondag 30 juni 12.15u MotoGP Race Zondag 30 juni 14.00u

De MotoGP TT van Assen wordt verreden op zondag 30 juni 2024 en begint om 14.00 uur. De race op het 4,545 kilometer lange TT Circuit Assen telt 26 ronden, waarmee de totale race-afstand 118,09 kilometer bedraagt. In het geval van een rode vlag na de twintigste ronde volgt er geen herstart meer en worden er volledige punten uitgekeerd.

De eerste race van het MotoGP-weekend in Assen wordt zaterdagmiddag om 15.00 uur al verreden: de sprintrace over 13 ronden. In deze korte race kan de winnaar twaalf punten verdienen, gevolgd door negen punten voor de rijder op P2 en zeven punten voor de nummer drie. Daarna wordt verder afgeteld tot één puntje voor de rijder op de negende positie.

Eerder op zaterdag staat om 10.50 uur de kwalificatie al op het programma. Deze sessie volgt direct na de afsluitende tweede vrije training, die om 10.10 uur van start gaat. Ook op vrijdag staan er al twee oefensessies gepland. De 45 minuten durende eerste vrije training begint om 10.45 uur, om 15.00 uur gevolgd door de training. Daarin kunnen de tien snelste rijders al een plekje in Q2 verdienen.