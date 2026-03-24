MotoGP tijden: Volledig tijdschema voor de late GP van de Verenigde Staten
Direct na de GP van Brazilië reist de MotoGP door naar Texas, waar op het Circuit of the Americas geracet wordt. In dit artikel vind je alle sessietijden voor de Grand Prix van de Verenigde Staten.
Veel tijd om uit te rusten krijgen de MotoGP-rijders niet na hun eerste bezoek aan Brazilië. Het circus reist meteen door naar het Texaanse Austin, de plaats waar het Circuit of the Americas ligt. Deze omloop is sinds 2013 al de thuishaven van de MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten en dat is in 2026 dus opnieuw het geval.
Vorig jaar schreef Francesco Bagnaia de race in Austin op zijn naam. Hij profiteerde van de crash van leider Marc Márquez en troefde vervolgens Álex Márquez en Fabio Di Giannantonio af. Het bleek voor Bagnaia een van zijn twee zeges in 2025. Kan hij dit kunststukje aankomend weekend herhalen, of weet iemand anders met de hoofdprijs aan de haal te gaan op COTA?
MotoGP tijden: Grand Prix van Verenigde Staten 2026
|Datum
|Sessie
|Lokale tijd (GMT-5)
|Nederlandse tijd (CET)
|Vrijdag 27 maart
|Eerste vrije training
|10.45u - 11.30u
|16.45u - 17.30u
|Vrijdag 27 maart
|Training
|15.00u - 16.00u
|21.00u - 22.00u
|Zaterdag 28 maart
|Tweede vrije training
|10.10u - 10.40u
|16.10u - 16.40u
|Zaterdag 28 maart
|Kwalificatie - Q1
|10.50u - 11.05u
|16.50u - 17.05u
|Zaterdag 28 maart
|Kwalificatie - Q2
|11.15u - 11.30u
|17.15u - 17.30u
|Zaterdag 28 maart
|Sprintrace
|15.00u
|21.00u
|Zondag 29 maart
|Warm-up
|10.40u - 10.50u
|17.40u - 17.50u
|Zondag 29 maart
|GP van Amerika
|15.00u
|22.00u
De MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten wordt verreden op zondag 29 maart 2026. De race op het 5,513 kilometer lange Circuit of the Americas begint om 15.00 uur lokale tijd, wat na het ingaan van de zomertijd 22.00 uur Nederlandse tijd is. De rijders moeten 19 ronden afleggen in Austin voor een totale race-afstand van 104,75 kilometer.
Ook op zaterdag 28 maart 2026 wordt er al geracet in Austin, want om 15.00 uur lokale tijd - 21.00 uur in Nederland - vindt de sprintrace plaats. In deze korte race van tien ronden kan de top-acht van het klassement punten verdienen.
Eerder op zaterdag 28 maart kwalificeert de MotoGP voor beide races in de Verenigde Staten. Dat gebeurt om 16.50 uur Nederlandse tijd, direct na afloop van de tweede vrije training. De eerste oefensessies zijn gepland voor vrijdag 27 maart 2026. De eerste vrije training van 45 minuten begint om 16.45 uur, om 21.00 uur gevolgd door de training van 60 minuten. In deze laatste sessie plaatsen de tien snelste rijders zich rechtstreeks voor Q2.
Moto2 tijden: Grand Prix van de Verenigde Staten 2026
|Datum
|Sessie
|Lokale tijd (GMT-5)
|Nederlandse tijd (CET)
|Vrijdag 27 maart
|Eerste vrije training
|09.50u - 10.30u
|15.50u - 16.30u
|Vrijdag 27 maart
|Training
|14.05u - 14.45u
|20.05u - 20.45u
|Zaterdag 28 maart
|Tweede vrije training
|09.25u - 09.55u
|15.25u - 15.55u
|Zaterdag 28 maart
|Kwalificatie
|13.40u - 14.20u
|19.40u - 20.20u
|Zondag 29 maart
|GP van Amerika
|13.15u
|19.15u
