MotoGP tijden: Het volledige tijdschema voor de TT Assen

Na de Grands Prix van Italië en Duitsland is het komend weekend alweer tijd voor het derde en laatste MotoGP-raceweekend van de triple-header vlak voor de zomerstop. Francesco Bagnaia heeft de WK-leiding nog altijd in handen na het treffen op de Sachsenring, maar de voorsprong op zijn naaste achtervolger is wel wat geslonken. Bovendien is zijn voornaamste uitdager in de tussenstand niet langer Marco Bezzecchi, maar Jorge Martin. De Spanjaard van Pramac Ducati heeft zich afgelopen weekend van zijn beste kant laten zien door zowel de sprintrace als de Grand Prix in Duitsland op zijn naam te schrijven. Het kijkt tegen een achterstand van 16 punten aan ten opzichte van Bagnaia als het MotoGP-circus in Nederland arriveert voor de laatste race voor de zomerse onderbreking.

Vorig jaar bevond Bagnaia zich in een compleet andere situatie bij aanvang van de TT Assen. Hij stond toen 93 punten achter Fabio Quartararo, maar het raceweekend in Drenthe bleek het keerpunt in het seizoen. Daar waar Quartararo na twee valpartijen een DNF achter zijn naam zette, pakte Bagnaia de overwinning om zijn achterstand meteen te verkleinen tot 68 punten. De fabriekscoureur van Ducati werd op het podium in Assen geflankeerd door Marco Bezzecchi en Maverick Viñales. Marc Marquez is van de huidige rijders echter de succesvolste in Assen met vijf overwinningen. Kan de Honda-rijder zich in Assen herstellen, nadat hij in Duitsland vijf keer viel en de race liet schieten? Pakt Bagnaia opnieuw de zege, of weet Martin de lijn uit Saksen door te trekken op het TT Circuit?

MotoGP tijden: TT Assen 2023

Sessie Datum Tijden Moto3 VT1 Vrijdag 23 juni 09.00u - 09.35u Moto2 VT1 Vrijdag 23 juni 09.50u - 10.30u MotoGP VT1 Vrijdag 23 juni 10.45u - 11.30u Moto3 VT2 Vrijdag 23 juni 13.15u - 13.50u Moto2 VT2 Vrijdag 23 juni 14.05u - 14.45u MotoGP VT2 Vrijdag 23 juni 15.00u - 16.00u Moto3 VT3 Zaterdag 24 juni 08.40u - 09.10u Moto2 VT3 Zaterdag 24 juni 09.25u - 09.55u MotoGP VT3 Zaterdag 24 juni 10.10u - 10.40u MotoGP Q1 Zaterdag 24 juni 10.50u - 11.05u MotoGP Q2 Zaterdag 24 juni 11.15u - 11.30u Moto3 Q Zaterdag 24 juni 12.50u - 13.30u Moto2 Q Zaterdag 24 juni 13.45u - 14.25u MotoGP Sprint Zaterdag 24 juni 15.00u MotoGP Warm-up Zondag 25 juni 09.45u - 09.55u Moto3 Race Zondag 25 juni 11.00u Moto2 Race Zondag 25 juni 12.15u MotoGP Race Zondag 25 juni 14.00u

De MotoGP TT Assen wordt verreden op zondag 15 juni 2023 en begint om 14.00 uur. Er worden 26 ronden verreden op het 4,542 kilometer lange TT Circuit Assen en de totale raceafstand bedraagt daardoor 118,09 kilometer. In het geval van een rode vlag kan na 20 ronden de einduitslag opgemaakt worden.

Zoals gebruikelijk in 2023 wordt op zaterdag al een sprintrace verreden in Assen. Deze kortere race telt dertien ronden en begint om 15.00 uur. Voor de winnaar van de sprintrace zijn twaalf WK-punten weggelegd, met negen punten voor de nummer twee en zeven punten voor de nummer drie. Dat loopt daarna af tot één punt voor de coureur die als negende over de finish komt.

Voor de sprintrace werkt de MotoGP zaterdag om 10.50 uur al de kwalificatie voor de TT Assen af. In deze sessie wordt de startgrid voor zowel de sprintrace als de Grand Prix bepaald. Kort daarvoor wordt de dag afgetrapt met een vrije training van 30 minuten. Op vrijdag worden de eerste twee oefensessies al verreden: om 10.45 uur begint het raceweekend met een training van 45 minuten, om 15.00 uur gevolgd door een sessie van één uur.