De titelstrijd in de MotoGP blijft bijzonder spannend. Na de door Francesco Bagnaia gewonnen Oostenrijkse Grand Prix gaat de Italiaan aan de leiding in het kampioenschap, maar concurrent Jorge Martín staat slechts vijf punten achter hem. De Pramac-rijder beperkte de schade optimaal met twee tweede plaatsen, waardoor hij inmiddels vier races op rij (twee sprints en twee Grands Prix) tweede is geworden. Aan die reeks hoopt Martín komend weekend een einde te maken tijdens het twaalfde raceweekend van 2024: de Grand Prix van Aragón.

Motorland Aragón is bekend terrein voor de MotoGP-rijders, ondanks dat er vorig jaar niet werd geracet. De omloop nabij Alcañiz keert na een jaar afwezigheid terug op het programma, wat inhoudt dat de laatste editie in 2022 werd verreden. Enea Bastianini schreef de race destijds op zijn naam door Bagnaia met minimaal verschil (0.042 seconde) te verslaan. Aleix Espargaró completeerde het podium. De succesvolste MotoGP-rijder op Motorland Aragon is Marc Márquez met in totaal zes overwinningen: vijf in de MotoGP en één in de Moto2. Kan de Gresini-rijder dit weekend toeslaan en dan eindelijk zijn eerste overwinning op een Ducati veiligstellen? Of gaat de zege toch naar een van de hoofdrolspelers in de strijd om de wereldtitel?

MotoGP tijden: Grand Prix van Aragón 2024

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 30 augustus Moto3 - Vrije training 09.00u - 09.35u Vrijdag 30 augustus Moto2 - Vrije training 09.50u - 10.30u Vrijdag 30 augustus MotoGP - Eerste vrije training 10.45u - 11.30u Vrijdag 30 augustus Moto3 - Training 1 13.15u - 13.50u Vrijdag 30 augustus Moto2 - Training 1 14.05u - 14.45u Vrijdag 30 augustus MotoGP - Training 15.00u - 16.00u

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Zaterdag 31 augustus Moto3 - Training 2 08.40u - 09.10u Zaterdag 31 augustus Moto2 - Training 2 09.25u - 09.55u Zaterdag 31 augustus MotoGP - Tweede vrije training 10.10u - 10.40u Zaterdag 31 augustus MotoGP - Q1 10.50u - 11.05u Zaterdag 31 augustus MotoGP - Q2 11.15u - 11.30u Zaterdag 31 augustus Moto3 - Kwalificatie 12.50u - 13.30u Zaterdag 31 augustus Moto2 - Kwalificatie 13.45u - 14.25u Zaterdag 31 augustus MotoGP - Sprintrace 15.00u

Datum Sessie Nederlandse tijd Zondag 1 september MotoGP - Warm-up 09.40u - 09.50u Zondag 1 september Moto3 - Race 11.00u Zondag 1 september Moto2 - Race 12.15u Zondag 1 september MotoGP - Race 14.00u

De MotoGP Grand Prix van Aragón wordt verreden op zondag 1 september 2024. Het startsein wordt om 14.00 uur gegeven voor een race over 23 ronden op het 5,078 kilometer lange Motorland Aragón. De totale race-afstand bedraagt zodoende 116,77 kilometer. Het ronderecord staat sinds 2022 op naam van Francesco Bagnaia, die destijds 1.46.069 nodig had om pole-position veilig te stellen.

Een dag eerder staat op zaterdag 31 augustus 2024 al de sprintrace op het programma in Alcañiz. Deze korte race telt 11 ronden en begint zoals gebruikelijk om 15.00 uur. De top-negen verdient punten in de sprintrace: twaalf stuks voor de winnaar, negen voor de nummer twee en zeven punten voor de rijder op P3. Daarna wordt afgeteld naar één puntje voor de rijder op de negende positie.

Eerder op zaterdag kwalificeert het MotoGP-veld zich al op Motorland Aragón. Dat gebeurt vanaf 10.50 uur, direct na afloop van de om 10.10 uur begonnen tweede vrije training. De eerste twee oefensessies staan gepland voor vrijdag 30 augustus 2024. Om 10.45 uur wordt het raceweekend afgetrapt met de 45 minuten durende eerste vrije training. De tweede training volgt om 16.00 uur en duurt een uur. Ook plaatsen de tien snelste rijders zich rechtstreeks voor Q2.