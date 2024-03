MotoGP tijden: Het tijdschema van de openingsrace van 2024 in Qatar

Ruim drie maanden zijn er verstreken sinds Francesco Bagnaia in Valencia zijn tweede opeenvolgende MotoGP-wereldtitel veiligstelde. Dit weekend begint de Ducati-rijder dan eindelijk aan het verdedigen van het kampioenschap. Dat doet hij op Lusail International Circuit, dat dit weekend het decor is voor het eerste raceweekend van 2024. Bagnaia is echter niet de enige rijder die aanspraak wil maken op de wereldtitel, want er zijn 21 achtervolgers die eveneens voor het hoogst haalbare gaan in het nieuwe MotoGP-seizoen. Wat te denken van runner-up Jorge Martín en Marc Marquez, die Honda heeft verruild voor Gresini Ducati?

Het Lusail International Circuit in Lusail, Qatar is sinds 2004 vaste prik op de kalender van de MotoGP. Afgelopen jaar, toen het circuit pas in november bezocht werd door verbouwingen vroeg in het jaar, ging de zege verrassend naar Fabio di Giannantonio. De Italiaan rekende af met landgenoten Francesco Bagnaia en Luca Marini. De succesvolste rijder aller tijden in Qatar is Jorge Lorenzo met zes overwinningen (drie in de MotoGP, twee in de 250 cc en één in 125 cc). Van de huidige MotoGP-rijders is Maverick Viñales de succesvolste met drie overwinningen. Hij zegevierde in 2012 als Moto3-rijder, gevolgd door MotoGP-zeges in 2017 en 2021. Kan de Spanjaard dit jaar opnieuw zegevieren en zo zijn eerste zege bij Aprilia veiligstellen, of belandt de zege toch bij een van de Ducati-rijders?

MotoGP tijden: Grand Prix van Qatar 2024

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Moto3 VT Vrijdag 8 maart 14.00u - 14.35u 12.00u - 12.35u Moto2 VT Vrijdag 8 maart 14.50u - 15.30u 12.50u - 13.30u MotoGP VT1 Vrijdag 8 maart 15.45u - 16.30u 13.45u - 14.30u Moto3 Training 1 Vrijdag 8 maart 18.15u - 18.50u 16.15u - 16.50u Moto2 Training 1 Vrijdag 8 maart 19.05u - 19.45u 17.05u - 17.45u MotoGP Training Vrijdag 8 maart 20.00u - 21.00u 18.00u - 19.00u Moto3 Training 2 Zaterdag 9 maart 12.30u - 13.00u 10.30u - 11.00u Moto2 Training 2 Zaterdag 9 maart 13.15u - 13.45u 11.15u - 11.45u MotoGP VT2 Zaterdag 9 maart 14.00u - 14.30u 12.00u - 12.30u MotoGP Q1 Zaterdag 9 maart 14.40u - 14.55u 12.40u - 12.55u MotoGP Q2 Zaterdag 9 maart 15.05u - 15.20u 13.05u - 13.20u Moto3 Q Zaterdag 9 maart 16.50u - 17.30u 14.50u - 15.30u Moto2 Q Zaterdag 9 maart 17.45u - 18.25u 15.45u - 16.25u MotoGP Sprint Zaterdag 9 maart 19.00u 17.00u MotoGP Warm-up Zondag 10 maart 15.40u - 15.50u 13.40u - 13.50u Moto3 Race Zondag 10 maart 17.00u 15.00u Moto2 Race Zondag 10 maart 18.15u 16.15u MotoGP Race Zondag 10 maart 20.00u 18.00u

De MotoGP Grand Prix van Qatar wordt verreden op zondag 10 maart 2024. De race op het 5,419 kilometer lange Lusail International Circuit telt 22 ronden en begint om 20.00 uur lokale tijd. Het is dan 18.00 uur in Nederland. De totale race-afstand is 118,36 kilometer en in het geval van een rode vlag na de zeventiende ronde wordt de race niet meer herstart.

Op zaterdag 9 maart staat de eerste race van het MotoGP-seizoen al op het programma. De sprintrace van de GP van Qatar telt elf ronden en begint om 17.00 uur Nederlandse tijd. De winnaar verdient twaalf WK-punten, met negen en zeven punten voor de nummers twee en drie. Daarna loopt het aantal punten verder af tot één puntje voor de rijder op P9.

Eerder op zaterdag staat om 12.40 uur de kwalificatie voor de MotoGP GP van Qatar gepland. Die sessie volgt direct na de tweede en afsluitende vrije training. Ook op vrijdag 8 maart staan er al twee oefensessies op het programma. De eerste vrije training begint om 13.45 uur en duurt 45 minuten. De training start vervolgens om 18.00 uur en duurt zestig minuten. Ook kunnen de tien snelste rijders hier al een plekje in Q2 veiligstellen.