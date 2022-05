Het wereldkampioenschap was in 1976 al te gast op het prachtige Mugello, maar pas in 1991 werd het circuit permanent opgenomen op de kalender. Het circuit werd enkele jaren daarvoor overgenomen door Ferrari en kreeg onder bewind van de Italiaanse constructeur een flinke upgrade. Sindsdien is het de thuisbasis van de Italiaanse MotoGP-wedstrijd en wordt het alom gezien als de thuisrace van de Ducati-formatie.

In 2017, 2018 en 2019 werd de race steeds gewonnen door een Ducatist. Andrea Dovizioso won in het eerste jaar voordat Jorge Lorenzo in 2018 zegevierde. Na een schitterende race in 2019 was de overwinning voor Danilo Petrucci, die zich daarmee ongekend populair maakte. Hij nam teamgenoot Dovizioso én de latere wereldkampioen Marc Marquez te grazen in San Donato, de eerste bocht van het circuit.

In 2020 ontbrak de wedstrijd op de kalender door het coronavirus, maar vorig jaar was de Grand Prix van Italië een prooi voor Fabio Quartararo.

Starttijd voor de MotoGP Grand Prix van Italië 2022

De MotoGP Grand Prix van Italië wordt verreden op zondag 29 mei 2022. De wedstrijd begint om 14.00 uur. Voor de Italiaanse Grand Prix gelden de reguliere Europese tijden.

Het betekent dat de trainingen op vrijdag om 9.55 uur en 14.10 uur beginnen. Op zaterdagochtend begint de belangrijke derde training eveneens om 9.55 uur. De vierde vrije training gaat van start om 13.30 uur met aansluitend de kwalificatie om 14.10 uur.

Op zondag begint het raceprogramma om 11.00 uur met de Moto3-race. Daarna komen Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh om 12.20 uur in actie tijdens de Moto2-wedstrijd. De start van de MotoGP-race staat gepland om 14.00 uur.

Dag Klasse Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 27 mei Moto3 Vrije training 1 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 1 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 1 10.55u-11.35u Moto3 Vrije training 2 13.15u-13.55u MotoGP Vrije training 2 14.10u-14.55u Moto2 Vrije training 2 15.10u-15.50u Zaterdag 28 mei Moto3 Vrije training 3 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 3 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 3 10.55u-11.35u Moto3 Kwalificatie 12.35u-13.15u MotoGP Vrije training 4 13.30u-14.00u MotoGP Q1 14.10u-14.25u MotoGP Q2 14.35u-14.50u Moto2 Kwalificatie 15.10u-15.50u Zondag 29 mei Moto3 Warm-up 09.00u-09.10u Moto2 Warm-up 09.20u-09.30u MotoGP Warm-up 09.40u-10.00u Moto3 Race 11.00u Moto2 Race 12.20u MotoGP Race 14.00u