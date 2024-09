MotoGP tijden: Het tijdschema voor de Grand Prix van San Marino

Afgelopen weekend trapte de MotoGP de eerste double-header van de tweede seizoenshelft af in Aragón. Francesco Bagnaia begon als kampioenschapsleider aan het weekend, maar zou verdeeld over de twee races slechts één puntje scoren. Jorge Martín werd op Motorland Aragón intussen voor het derde raceweekend op rij twee keer tweede en dat was ruimschoots voldoende om de leiding in het kampioenschap weer over te nemen. Dit keer heeft de Pramac-rijder 23 punten voorsprong als het circus afreist naar Misano World Circuit Marco Simoncelli, dat komend weekend de eerste van twee Grands Prix organiseert.

De Grand Prix van San Marino is de thuisrace van Bagnaia, die vorig jaar niet wist te winnen voor eigen publiek na opeenvolgende zeges in 2021 en 2022. De overwinningen in de sprintrace én de Grand Prix belandden bij Martín, die dus met vertrouwen zal afreizen naar Emilia-Romagna. Het was zijn eerste GP-zege op Misano, waar Marc Márquez - de winnaar van de sprint en de GP in Aragón - recordhouder is met zes overwinningen. Drie keer was de Gresini-rijder de sterkste in de MotoGP, twee keer in de Moto2 en eenmaal in de 125cc. Ook Jorge Lorenzo en Valentino Rossi wisten drie keer de MotoGP-race op Misano te winnen. De grote vraag is wie van de grote favorieten dit jaar de hoofdprijs opeist. Wordt het voor het tweede weekend op rij Márquez, of wordt het ditmaal toch Martín of Bagnaia?

MotoGP tijden: Grand Prix van San Marino 2024

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 6 september Moto3 - Vrije training 09.00u - 09.35u Vrijdag 6 september Moto2 - Vrije training 09.50u - 10.30u Vrijdag 6 september MotoGP - Eerste vrije training 10.45u - 11.30u Vrijdag 6 september Moto3 - Training 1 13.15u - 13.50u Vrijdag 6 september Moto2 - Training 1 14.05u - 14.45u Vrijdag 6 september MotoGP - Training 15.00u - 16.00u

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Zaterdag 7 september Moto3 - Training 2 08.40u - 09.10u Zaterdag 7 september Moto2 - Training 2 09.25u - 09.55u Zaterdag 7 september MotoGP - Tweede vrije training 10.10u - 10.40u Zaterdag 7 september MotoGP - Q1 10.50u - 11.05u Zaterdag 7 september MotoGP - Q2 11.15u - 11.30u Zaterdag 7 september Moto3 - Kwalificatie 12.50u - 13.30u Zaterdag 7 september Moto2 - Kwalificatie 13.45u - 14.25u Zaterdag 7 september MotoGP - Sprintrace 15.00u

Datum Sessie Nederlandse tijd Zondag 8 september MotoGP - Warm-up 09.40u - 09.50u Zondag 8 september Moto3 - Race 11.00u Zondag 8 september Moto2 - Race 12.15u Zondag 8 september MotoGP - Race 14.00u

Op zondag 8 september 2024 wordt de MotoGP Grand Prix van San Marino verreden. De race op Misano World Circuit Marco Simoncelli telt 27 ronden en begint om 14.00 uur. De baan is 4,226 kilometer lang en dat brengt de totale race-afstand op 114,1 kilometer. Het ronderecord is 1.31.791 en staat sinds 2023 op naam van Francesco Bagnaia.

De eerste MotoGP-race van het weekend in Misano wordt op zaterdag 7 september 2024 al verreden: de sprintrace. Deze korte race heeft een afstand van dertien ronden en wordt om 15.00 uur op gang gebracht. De winnaar van deze sprintrace kan twaalf punten bijschrijven, met negen punten voor de rijder op de tweede plek en zeven punten voor de nummer drie. Daarna wordt afgeteld naar één puntje voor de rijder op de negende positie.

Eerder op zaterdag werken de MotoGP-rijders al een kwalificatie af. Die begint om 10.50 uur, tien minuten na afloop van de tweede en afsluitende training van 30 minuten. De rijders komen vrijdag al twee keer in actie. Om 10.45 uur wordt de actie afgetrapt met de eerste vrije training van 45 minuten. Om 15.00 uur begint de training, die 60 minuten duurt en waarin de tien snelste rijders zich rechtstreeks plaatsen voor Q2.