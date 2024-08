MotoGP tijden: Het tijdschema voor de Grand Prix van Oostenrijk

Na een welverdiende zomerse onderbreking hervatte de MotoGP het huidige seizoen begin augustus met de Britse Grand Prix. Jorge Martín deed op Silverstone uitstekende zaken door in zowel de sprintrace als de Grand Prix op de tweede positie te eindigen. Doordat Francesco Bagnaia in de sprintrace crashte en op zondag als derde eindigde, heroverde de Pramac Ducati-rijder ook de leiding in de titelstrijd. Voor aanvang van de elfde van twintig raceweekenden bedraagt het verschil tussen Martín en Bagnaia echter slechts drie punten in het voordeel van de Spanjaard. Enea Bastianini, de winnaar van zowel de sprint als de GP van Groot-Brittannië, is nu derde op 49 punten van Martín.

Het elfde raceweekend van 2024 wordt komend weekend afgewerkt op de Red Bull Ring, waar de Grand Prix van Oostenrijk op het programma staat. Het circuit keerde in 2016 na negentien jaar afwezigheid terug op de MotoGP-kalender en sindsdien is het Ducati dat de klok slaat. Van de acht verreden Oostenrijkse Grands Prix won de Italiaanse fabrikant er zeven. De laatste twee edities vielen ten prooi aan Bagnaia, die in 2018 ook al zegevierde als Moto2-rijder. Van de huidige grid is de regerend wereldkampioen ook de succesvolste rijder in Oostenrijk, maar hij moet zesvoudig winnaars Giacomo Agostini en Ángel Nieto wel voor zich dulden op de eeuwige ranglijst. Kan Bagnaia dit weekend opnieuw winnen om zo de WK-leiding te heroveren, of belandt de zege dit jaar bij iemand anders?

MotoGP tijden: Grand Prix van Oostenrijk 2024

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 16 augustus Moto3 - Vrije training 09.00u - 09.35u Vrijdag 16 augustus Moto2 - Vrije training 09.50u - 10.30u Vrijdag 16 augustus MotoGP - Eerste vrije training 10.45u - 11.30u Vrijdag 16 augustus Moto3 - Training 1 13.15u - 13.50u Vrijdag 16 augustus Moto2 - Training 1 14.05u - 14.45u Vrijdag 16 augustus MotoGP - Training 15.00u - 16.00u

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Zaterdag 17 augustus Moto3 - Training 2 08.40u - 09.10u Zaterdag 17 augustus Moto2 - Training 2 09.25u - 09.55u Zaterdag 17 augustus MotoGP - Tweede vrije training 10.10u - 10.40u Zaterdag 17 augustus MotoGP - Q1 10.50u - 11.05u Zaterdag 17 augustus MotoGP - Q2 11.15u - 11.30u Zaterdag 17 augustus Moto3 - Kwalificatie 12.50u - 13.30u Zaterdag 17 augustus Moto2 - Kwalificatie 13.45u - 14.25u Zaterdag 17 augustus MotoGP - Sprintrace 15.00u

Datum Sessie Nederlandse tijd Zondag 18 augustus MotoGP - Warm-up 09.40u - 09.50u Zondag 18 augustus Moto3 - Race 11.00u Zondag 18 augustus Moto2 - Race 12.15u Zondag 18 augustus MotoGP - Race 14.00u

De MotoGP Grand Prix van Oostenrijk wordt verreden op zondag 18 augustus 2024. De race op de 4,35 kilometer lange Red Bull Ring begint om 14.00 uur en gaat over 28 ronden, waardoor de totale race-afstand 121,74 kilometer bedraagt. Als de rode vlag na de 21ste ronde gezwaaid wordt, dan wordt de race niet meer hervat en krijgen de rijders volledige punten uitgekeerd.

De eerste race van het weekend wordt op zaterdag 17 augustus 2024 al verreden: de kortere sprintrace over veertien ronden. Deze korte race begint om 15.00 uur. De winnaar krijgt twaalf punten voor zijn prestatie, terwijl de nummers twee en drie respectievelijk negen en zeven punten pakken. Daarna wordt afgeteld naar één puntje voor de rijder op P9.

Eerder op zaterdag werkt de MotoGP vanaf 10.50 uur de kwalificatie voor de GP van Oostenrijk af. Deze sessie volgt direct na de tweede vrije training, die om 10.10 uur begint en dertig minuten duurt. Ook op vrijdag staan er al twee oefensessies op het programma. Om 10.45 uur wordt het feest afgetrapt met de eerste vrije training van 45 minuten, om 15.00 uur gevolgd door een training van zestig minuten. Daarin dwingen de tien snelste rijders meteen een plekje in Q2 af.